Les pluies extrêmes seront plus fréquentes en Colombie-Britannique, selon des experts

Pluies torrentielles, inondations et glissements de terrain : depuis plusieurs jours la Colombie-Britannique vit des phénomènes météorologiques d'une rare intensité. Leurs impacts risquent de s'intensifier avec les changements climatiques, prévient Francis Zwiers, le directeur du Pacific Climate Impact Consortium (PCIC).

Il y aura davantage d'événements pluvieux comme on en a vécu en Colombie-Britannique, [mais] l’importance de cette augmentation est plus difficile à prédire, [car] ça dépend de nous et de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) , explique-t-il.

Le scientifique fait partie d’une équipe de l’Université de Victoria qui fournit des informations pour des modèles informatiques permettant de simuler le climat en fonction de différents scénarios et d’offrir des prédictions sur plusieurs décennies. Il a également travaillé pour le Centre canadien de la modélisation et de l'analyse climatique.

Les modélisations climatiques : une fenêtre sur l’avenir

La rivière atmosphérique qui s’est abattue dans la vallée du Fraser, dimanche, a duré près deux jours et a battu des records de précipitations, selon le météorologue Armel Castellan, d'Environnement et Changement climatique Canada.

On n’est plus dans un climat du passé. On est en train de vivre les changements climatiques [...] Ce que la recherche sur le climat à venir nous indique, c’est qu'on va avoir plus d’événements comme celui-ci ou pire, que ce soit des canicules, des tempêtes hivernales ou des déluges , affirme-t-il.

Si les experts hésitent à établir un lien direct entre un seul événement météorologique et les changements climatiques, des simulations permettent d’estimer leur fréquence et leur intensité en fonction des émissions de gaz à effets de serre.

Avec le réchauffement du climat, la fréquence des rivières atmosphériques ne change probablement pas beaucoup , affirme le scientifique Francis Zwiers, mais elles seront plus fortes qu'à l'habitude.

Selon lui, ces tempêtes seront plus intenses parce que la quantité d'humidité qu'elles transportent vers les terres augmente. [...] Avec un réchauffement de 2, 3 [ou] 4 degrés, ça veut dire une augmentation des pluies extrêmes de 20 %, même 40 %.

Les infrastructures à risques

Une plus grande quantité de précipitations sur un court laps de temps entraîne plus de pressions sur les systèmes d’égouts et les routes, causant ainsi plus de dommages.

C'est le genre de choses auxquelles nous nous attendons certainement avec le changement climatique : l'intensité des glissements de terrain et des inondations pourrait s'aggraver , confirme Brent Ward, professeur de sciences de la terre et co-directeur du Centre for Natural Hazards Studies à l'université de Simon Fraser University.

« On va subir des dégâts et des décès plus souvent à l’avenir que dans notre climat actuel, c’est presque une chose incontournable. » — Une citation de Francis Zwiers, directeur du Pacific Climate Impact Consortium

Différents scénarios possibles

Quel que soit le type de mesures de réduction [de GES] que nous prenons, le réchauffement que nous avons produit jusqu'à présent est plus ou moins permanent , observe Francis Zwiers.

L'ampleur de ces changements reste encore à définir, on peut faire le choix entre un réchauffement climatique qui est relativement petit ou plus important, donc on peut faire un choix sur le niveau de dégâts .

En quelques mois, la Colombie-Britannique aura connu des destructions considérables : village rasé par les feux de forêt, tornades et inondations records en sont quelques exemples.

Ces catastrophes ont fait réagir le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, lors d'une conférence de presse tenue mardi.

Ces événements sont de plus en plus fréquents et réguliers en raison des effets des changements climatiques causés par l'homme , a-t-il constaté, avant d’ajouter : c'est maintenant le moment d’agir .

