Le Québec recense 720 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès supplémentaires

Les autorités sanitaires font état de 720 nouveaux cas de COVID-19 au Québec dans leur bilan diffusé jeudi et deux décès supplémentaires causés par la maladie.

Depuis le début de la pandémie dans la province, la santé publique a répertorié un total de 436 804 personnes infectées et un total de 11 550 décès.

La santé publique recense également 10 hospitalisations de plus au cours des dernières 24 heures, portant le cumul à 205. Cela se décline par 20 nouvelles entrées et 10 nouvelles sorties des établissements de santé.

Parmi les personnes hospitalisées, on en retrouve 46 traitées aux soins intensifs, ce qui représente une baisse d’un patient par rapport à la veille.

Aussi, on rapporte 517 individus rétablis de la maladie au cours depuis hier, portant le total à 419 156.

Par surcroît, on enregistre 6098 cas actifs et 568 éclosions actives sur l’ensemble du territoire québécois.

Le Nunavik demeure encore la région où la menace est la plus grande avec 1824 cas actifs pour 100 000 habitants. Viennent ensuite les régions de l’Estrie, avec 149 cas actifs pour 100 000 habitants, et Chaudière-Appalaches, avec 103 cas.

Sur le plan du dépistage, 31 125 prélèvements ont été réalisés le 16 novembre.

Au chapitre de la vaccination, on remarquer que 12 165 doses supplémentaires ont été administrées dans la province, soit 11 094 dans les dernières 24 heures et 1071 avant le 17 novembre.

Ainsi, un total de 13 438 859 doses de vaccin contre la CVID-19 ont été injectées au Québec depuis le début de l’opération d’immunisation contre le virus.

Hors Québec, ce sont 227 340 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 666 199 doses reçues par les Québécois.

La santé publique indique que 91 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et que 88,6 % est adéquatement vaccinée.