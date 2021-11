Un travailleur poignardé après une confrontation concernant le port du masque

Le propriétaire du Northern Hotel, Keith Horn, indique que l’employé a demandé à une femme de porter le masque vers 1 h mardi, et qu’elle a refusé.

Un homme qui portait un masque s’est fâché avec l’employé et ils ont échangé quelques mots , selon M. Horn. La femme est partie. L’homme s’est excusé auprès de l’employé, a acheté quelques articles et est parti.

Il est cependant revenu et a poignardé l’employé à quatre reprises à travers une ouverture dans une barrière de plexiglas au comptoir.

L'employé a souffert de blessures aux mains et à la poitrine et a été hospitalisé. Il a depuis obtenu son congé de l'hôpital et est de retour au travail, selon Keith Horn.

Keith Horn affirme que ses employés sont confrontés à des clients fâchés qui ne veulent pas respecter les règlements sanitaires tous les jours, pendant toute la journée .

Nous disons probablement plus de 100 fois par jour aux gens de mettre un masque, de remonter leur masque ou d’aller dehors, lance le propriétaire de l’établissement. Ça devrait être une seconde nature maintenant, mais nous le disons encore au monde tous les jours.

L’attaque à l’arme blanche est cependant le pire incident qu'il a observé, note M. Horn.

Je veux dire, une personne est réellement prête à sortir un couteau et à poignarder quelqu’un parce qu'il lui a demandé de porter un masque? Je dirais que c’est le pire , ajoute-t-il.

Dans un communiqué, le Service de police de Winnipeg indique que l’Unité des crimes majeurs mène l’enquête.

Avec les informations de Marina von Stackelberg