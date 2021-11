Au moins quatre personnes manquent à l’appel après des glissements de terrain qui ont fait une victime à Lillooet, en Colombie-Britannique. Des témoins racontent une scène terrifiante et chaotique qui laisse présager le pire.

Mercredi, le premier ministre provincial, John Horgan, a affirmé que d’autres morts étaient malheureusement à prévoir.

La panique, le chaos

Les pluies torrentielles avaient déjà forcé la fermeture de plusieurs routes lundi lorsque Nicolas Morse a quitté Merritt pour se rendre à Vancouver. À ce moment-là, les informations disponibles et le site provincial des conditions routières, Drive BC, laissaient croire qu’il était sécuritaire de prendre la route, déplore aujourd'hui le survivant.

Sur le chemin Duffey Lake, le tronçon de la route 99 entre Pemberton et Lillooet, il a dû freiner rapidement, la route était bloquée par un glissement de terrain survenu quelques instants plus tôt. Il est sorti de sa voiture pour rejoindre d'autres personnes qui examinaient le désastre quand un second glissement de terrain est survenu.

« Je suis vite remonté dans ma voiture. Puis, j’ai entendu un immense rugissement. Je ne me souviens plus si ma ceinture était attachée. En une fraction de seconde, la voiture a basculé, je ne sais pas combien de fois, mais elle s'est retrouvée à l'envers. » — Une citation de Nicola Morse

Le jeune homme a pu être pris en charge par le centre médical de Pemberton. Photo : Fournie par Luke Chutter

La voiture a bougé de nouveau et j’ai vu de la lumière. Je suis sorti en rampant et je me suis rendu jusqu'aux arbres , raconte le Vancouvérois, toujours bouleversé par l’incident.

Il s’est retrouvé coincé entre deux glissements de terrain. C’était la panique, deux femmes cherchaient frénétiquement quelqu'un. Il a grimpé dans un arbre pour évaluer la situation.

« Il y avait que de la boue partout. J’étais en état de choc. » — Une citation de Nicolas Morse

Quatre disparus

La GRCGendarmerie royale du Canada a confirmé qu'au moins quatre personnes sont portées disparues et doit faire le point jeudi. On ne connaît toujours pas l'identité de la victime, sinon qu'il s'agit d'une femme.

Noah Morse espère le meilleur dénouement possible pour les disparus. Difficile de dire s'il y a plus de victimes. J’ai cru qu'il y avait plusieurs voitures impliquées, mais je ne pouvais rien voir. C’était le chaos.

Les équipes de recherche et de sauvetage continuent leurs efforts. Photo : Fournie par Pemberton District Search & Rescue

Mike Timbrell a aussi été témoin du chaos. Dans une entrevue émotive diffusée sur les réseaux sociaux par Global (Nouvelle fenêtre) (en anglais), il laisse également entendre qu'il pourrait y avoir d'autres victimes.

« Toutes les voitures et les gens qui étaient sur la route ont disparu. Il n’y avait que des arbres et de la boue. J’ai pensé courir et aller à la recherche de gens. Je ne savais simplement pas quoi faire. » — Une citation de Mike Timbrell

Des milliers d'évacuations

En tout, 17 775 Britanno-Colombiens ont dû évacuer leur demeure en raison des inondations.

Alors que 600 personnes ont été rescapées de leur résidence à Abbotsford, des centaines de personnes coincées à Hope ont pu reprendre le chemin vers le Grand Vancouver.

Mercredi, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence vu la situation critique entraînée dans le sud de la province par les inondations provoquées par les pluies de dimanche.