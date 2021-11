Enquête sur le train léger d’Ottawa : des recommandations d’ici le début de l’année

Nous établissons cette enquête publique, ouverte et indépendante, afin de rétablir la confiance dans le train léger d’Ottawa et la capacité de la Ville à réaliser ce projet. Nous savons que ce projet est important pour les gens d’Ottawa et nous voulons que ce projet réussisse , a lancé la ministre Mulroney, en point de presse, jeudi matin.

La veille, le gouvernement de l’Ontario avait tranché : il lancera une enquête publique afin de faire la lumière sur les problèmes auxquels est confronté le train léger d’Ottawa.

On a pris le temps de regarder nos options [...] et nous avons déterminé qu’une enquête publique est la meilleure option pour obtenir les réponses à nos questions , a-t-elle ajouté.

La province surveille depuis plusieurs mois les problèmes récurrents du système de transport ottavien, a-t-elle rappelé, alors qu’à plusieurs reprises, les élus d’Ottawa ont refusé l’idée de mener une enquête publique sur le train léger.

On est préoccupés par ce projet depuis quelque temps. L’été de 2020, nous avons décidé de retenir des fonds, 10 % des coûts de la première étape. Depuis, on regarde ce qui se passe. Il y a eu plusieurs incidents, dont près de deux mois sans service. Il était temps de demander des réponses , a justifié Mme Mulroney. Nous sommes un partenaire financier de ce projet, on a investi près de deux milliards de dollars dans la première et la deuxième étape de ce projet et le contribuable ontarien a besoin de réponse avant de procéder à cette deuxième étape.

« On veut savoir comment l’argent a été dépensé et ce qui se passe. » — Une citation de Caroline Mulroney, ministre des Transports

L’enquête doit aussi déterminer la capacité de la Ville à mener les prochaines phases du train léger.

Nous croyons au partenariat et c’est ce que nous avons ici avec la Ville d’Ottawa. C’est un projet géré par la Municipalité. Donc, nous avons besoin de revenir en arrière pour avoir des réponses. Nous avons besoin d’avoir confiance en la capacité de la Ville d’Ottawa de livrer ce projet, cette confiance a été ébranlée significativement dans les deux dernières années. Donc, on a besoin de savoir ce qui se passe à Ottawa et de faire les changements nécessaires pour que ça ne se reproduise pas.

Le train léger a connu plusieurs problèmes ces derniers mois (archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Si le gouvernement travaille à établir la portée de cette enquête et son mandat, la ministre Mulroney espère avoir des recommandations d’ici la nouvelle année afin de nous permettre d’aller de l’avant avec la phase 2 du projet .

La province, dit-elle, n’hésitera pas à de nouveau retenir son financement si besoin.

La province a déjà retenu 10 % de son financement l’année dernière, et on n’hésitera pas à le faire encore si besoin. Mais le but est avant tout d’avoir des réponses à nos questions.

Le coût de l’enquête reste à déterminer selon sa portée et son mandat, a indiqué la ministre des Transports, précisant qu’il sera pris en charge par la province.

L’opposition attend d’en savoir plus, Watson accepte la décision

Dans les rangs de l’opposition, le député provincial d’Ottawa-Centre, Joel Harden, s’est dit satisfait que la province aille de l’avant, mais attend encore avant de se réjouir.

Je veux dire merci à mes amis conseillers, Catherine McKenney qui a travaillé fort pour une enquête sérieuse. [...] C’est une victoire parce que ça fait un an que je soulève des inquiétudes ici, à plusieurs reprises. Aujourd’hui, on a vu que c’est clair que les gens qui utilisent le train léger sont inquiets. Maintenant, on va voir les détails, si ça inclut le contrat et la privatisation du contrat. C’est important que l’enquête soit accessible et aille chercher toute la vérité sur ce contrat , a expliqué le député néo-démocrate en conférence de presse.

« Je veux que le système en entier soit étudié. » — Une citation de Joel Harden, député néo-démocrate d’Ottawa-Centre

Du bout des lèvres, le maire Jim Watson, qui s’était opposé à plusieurs tentatives municipales d’enquête publique, a bon gré mal gré validé la démarche de la province.

Je suis d'accord avec ça, parce qu’on n'avait pas le choix. C'est le pouvoir de la province qui va faire ça. Mais deuxièmement, c'est meilleur pour les contribuables parce que la province paie la facture pour une enquête comme ça. Et troisièmement, c'est important pour la province de donner plus d'informations à la Ville, à la Municipalité et aux élus , ajoute le maire, se disant toutefois surpris par cette annonce.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson a réagi à l'annonce de la province, jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Membre du Groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa, Laura Shantz, s’est dite très contente d'entendre qu'il y aura une enquête judiciaire par la province .

Selon nous, une enquête faite par la vérificatrice générale, telle que proposée par la Ville, ce n'est pas assez fort pour faire ce qu'il faut faire. Il n'y a pas les mêmes pouvoirs , a-t-elle réagi. On est contents de savoir que nous aurons plus de réponses à nos questions, plus de commentaires sur les problèmes.

Elle espère que la démarche aidera à augmenter la confiance du public envers le train léger, passablement écornée par les problèmes récurrents qu’a connus le système de transport.

Il y a les gens qui maintenant demandent d’avoir toujours un service [d'autobus] R1 qui correspond avec les trains pour s’assurer que, s’il faut prendre le train, il y a toujours une autre option. Les gens pensent maintenant que le train n'est pas fiable et certains pensent même que c'est dangereux.

Avec des informations de Marielle Guimond et Stéphane Leclerc