Pompiers sans permis : les délais d’examen de conduite menacent un service d’incendie

Sur les 38 pompiers de la municipalité de Central Manitoulin, seulement 12 détiennent leur permis de conduire de classe D leur permettant de prendre le volant des camions d’incendie.

Bien que plusieurs d’entre eux soient prêts à passer l’examen, ils ne peuvent pas planifier un essai routier avant avril 2022. Le maire, Richard Stephens, craint le pire dans une éventualité où les 4 stations seraient sollicitées en même temps.

Puisque le service d’urgence fait entièrement appel à des pompiers volontaires et non à des sapeurs salariés, l’idéal serait qu’ils détiennent tous leur permis, explique le maire.

Providence Bay fait partie de la municipalité de Central Manitoulin dans le nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Cette situation n’est pas unique à la municipalité de Central Manitoulin, selon le député provincial d'Algoma-Manitoulin, Michael Mantha.

Le parti néodémocrate demande au gouvernement d’en faire plus pour rattraper le retard dans les examens pratiques pour conducteurs dans le Nord de l’Ontario.

Pour pallier la situation, le gouvernement ontarien a ouvert neuf centres d’examen pratique temporaire dans différentes régions depuis le mois d’août. Aucun ne se trouve dans le nord de la province, une situation que déplore le néodémocrate.

Moins de la moitié des centres (43%) sont situés dans le nord de la province, indique par courriel le ministère des Transports qui n’a pas l’intention d’en ouvrir davantage. Le Nord de l’Ontario compte 13 centres de TestauVolant en plus de 27 centres Travel Point qui offrent des services à temps partiel.

En parallèle, la province compte embaucher 167 examinateurs de conduite supplémentaires. Le ministère affirme qu’il y aura au moins un examinateur en plus dans chaque emplacement de TestauVolant du Nord de l'Ontario.

« Avec l'ajout de 19 nouveaux examinateurs dans les centres du Nord de l'Ontario cet automne, on s'attend à ce que la capacité de test dans le Nord augmente d'environ 150%. » — Une citation de Lee Alderson, porte-parole du ministère des Transports

Pour Michael Mantha, ce n’est pas suffisant. Selon lui, cette solution ne permettra pas de réduire les délais qui s’accumulaient même avant la pandémie.

La situation est d’autant plus urgente, car les résidents et l’économie du Nord de l’Ontario dépendent plus des véhicules en raison de la quasi-absence d'infrastructures de transport, plaide-t-il.

Le député d'Algoma-Manitoulin, Michael Mantha Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Il affirme recevoir de nombreuses plaintes à son bureau de comté concernant les délais pour les examens de conduite. Certains individus se font dire qu’ils devront attendre jusqu'au mois de décembre 2022, selon lui.

Selon les chiffres du ministère des Transports, les centres de TestauVolant du nord de la province ont effectué 31 % de tests G2 de plus qu'en 2019 depuis la reprise des tests sur route en juin dernier.