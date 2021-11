Décès dans les CHSLD : Danielle McCann critique le leadership de gestionnaires

La ministre de la Santé durant la première vague de COVID-19 explique de nombreux décès en CHSLD par des défaillances dans la chaîne de commandement des différents CISSS et CIUSSS.

Danielle McCann était appelée jeudi matin à la barre dans le cadre de l'enquête publique sur les décès survenus dans les milieux de vie pour aînés lors de la première vague.

En date du 9 mars 2020, le gouvernement était bien au fait que les personnes de 70 ans et plus allaient être frappées de plein fouet par le nouveau coronavirus.

De nombreux témoignages recueillis lors de l'enquête démontrent que les PDG des CISSS et des CIUSSS avaient reçu la demande d'actualiser leur plan de contingence depuis plusieurs semaines.

Plusieurs CHSLD n'étaient toutefois pas prêts à faire face à la situation, estime la coroner Géhane Kamel.

À qui appartenait cette responsabilité? a demandé la coroner.

Aux PDG , a rétorqué la ministre McCann.

Les PDG devaient mettre en branle le plan et prévoir tous les volets qui sont inclus dans le plan, avoir les équipements, avoir du personnel et ils étaient bien placés pour prendre ses ressources d'autres secteurs de leur CISSS et CIUSSS , a ajouté Mme McCann.

Danielle McCann assure que le gouvernement a dû intervenir après pour imposer des mesures envers les CISSS et CIUSSS.

« C'est grâce à l'arrêté ministériel 007 qu'on a pu le faire. On suspendait les conventions collectives, parce que les conventions faisaient en sorte que les intervenants, les travailleurs de la santé étaient très mobiles à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS et ça, c'était à proscrire. » — Une citation de Danielle McCann, ancienne ministre de la Santé et des Services sociaux

Compressions de 2015

À partir du mois d'avril, le personnel de soutien, comme des travailleurs sociaux, a été envoyé dans les CHSLD pour aider le personnel soignant.

Selon le Dr Jacques Ramsay, qui épaule la coroner Kamel dans son enquête, ces travailleurs n'étaient pas formés et recevaient très peu de consignes de la part des CIUSSS et des CISSS.

La ministre McCann explique cette défaillance dans la chaîne de commandement par la mise à pied de nombreux cadres.

J'entendais ça du terrain. Ayant œuvré dans le réseau, je ne peux pas passer sous silence l'importance des gestionnaires de premier niveau. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour les CHSLD. Et c'est ça, la chaîne de commandement .

« Le fait qu'il n'y avait pas un gestionnaire de niveau hiérarchique suffisant, qui n'était pas dédié à ces CHSLD, ç’a été pour moi un facteur majeur » — Une citation de Danielle McCann, ancienne ministre de la Santé et des Services sociaux

Il y a eu des compressions dans la réforme 2015 qui ont fait très mal. De mémoire, près de 2000 gestionnaires ont quitté, presque autant de postes qui ont été coupés , a témoigné la ministre.

