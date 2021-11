Première séance pour les nouveaux élus de Cap-Chat

Seuls deux conseillers renouvellent un second mandat, soit Jacynthe Côté et Rénald Roy.

Devant les quelques citoyens qui s'étaient déplacés, le nouveau maire, Marcel Soucy, n'a pas caché sa fébrilité, s'estimant encore en rodage avant de maîtriser tout à fait les étapes d'une séance du conseil.

Il souhaite toutefois que la population soit informée de l’évolution des grands dossiers de la Municipalité. J’adore le contact avec le public. On va être transparent et on va travailler de concert avec les gens.

Les suites du procès pour enrochement illégal et le dossier du traitement des eaux usées sont parmi les incontournables dossiers de ce début de mandat. D'ailleurs, lors de la période des questions, mercredi, une citoyenne a interpellé le conseil pour qu'il tienne la population informée du dossier.

Eaux usées et autres priorités

Les élus espèrent que le problème des eaux usées sera réglé d'ici la fin de leur mandat. On ne prévoit pas commencer les travaux avant 2023, et on espère avant la fin de notre mandat, de voir aboutir ça. Cap-Chat n’a aucun système de traitement et ses égouts se déversent directement dans le fleuve. La situation perdure depuis des années.

La firme SNC-Lavalin a été mandatée par l’ancien conseil pour réaliser une étude. On n’abandonnera pas le dossier. C’est un dossier chaud , commente M. Soucy.

Le maire se dit aussi préoccupé par l’état des routes. On va aller cogner aux portes des gouvernements , promet-il. Il entend aussi implanter un centre d’urgence pour la population afin d’être en mesure d’assurer la sécurité des citoyens en cas de catastrophes.

Les égouts de la Ville se déversent toujours dans le fleuve Saint-Laurent, un dossier qui tarde à se régler. Photo : Radio-Canada

Après, ce sera de développer des loisirs pour toutes les catégories de gens. Après une pandémie comme ça, on sent que les gens ont envie de bouger, pour qu’on revienne avec une ville vivante. Le conseil se penchera aussi sur les interventions auprès des personnes âgées, nombreuses à Cap-Chat, souligne le maire. C’est important de trouver des activités, de les amener à sortir de chez eux, à ne pas rester seules.

Enrochement illégal

La Ville de Cap-Chat est toujours en attente d'une date de comparution pour connaître sa sanction, après avoir été reconnue coupable des infractions à la Loi sur l’environnement pour des travaux d’enrochement de la rivière Cap-Chat réalisés au printemps 2017.

L'ancien maire en fonction au moment des faits, Judes Landry, a lui aussi été jugé coupable.

La Ville pourrait être condamnée à verser des sommes importantes, redoute le directeur général et greffier à la ville de Cap-Chat, Yves Roy. La Ville n’a pas encore décidé si elle porterait le jugement en appel. Le dossier est toujours entre les mains des avocats de la Ville.

Des travaux d’ingénierie pour évaluer d’éventuels dégâts causés par l’enrochement devront auparavant être effectués.

Quant à la poursuite déposée par Pêches et Océans Canada, l’appel du jugement déposé par la Ville et celui déposé par Pêches et Océans Canada n’ont pas encore été entendus.

Avec les informations de Perrine Bullant