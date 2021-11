Santé Canada va approuver le vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans vendredi

On devrait également savoir du même coup à quel moment le Canada recevra les premières doses dévolues à cette fonction.

Les livraisons devraient arriver assez rapidement assure CBC News, qui cite une source anonyme.

L’entreprise pharmaceutique avait soumis à Santé Canada une demande d’autorisation de son vaccin pour ce groupe d’âge à la mi-octobre.

Par ailleurs, les premières données de Pfizer concernant les enfants de moins de 5 ans devraient être soumises à l’agence gouvernementale d'ici la fin de l'année.

Achat de doses supplémentaires

Pfizer a livré plus de 46 millions de doses au Canada et il en reste encore suffisamment pour vacciner tous les enfants.

Cependant, comme les doses pour enfants sont à peu près le tiers du volume de celles administrées aux adultes et aux adolescents de 12 ans et plus, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique, a déjà indiqué qu’il n’était peut-être pas conseillé d'extraire de plus petites doses des flacons déjà stockés.

Mme Tam avait aussi fait savoir que selon Pfizer, la formule du vaccin a changé. Il s'agit d'une formule de nouvelle génération , a-t-elle dit.

Santé Canada doit maintenant décider si elle autorisera l'administration du vaccin de Moderna contre la COVID-19 aux enfants. La pharmaceutique américaine a fait la demande d'homologation de son vaccin mardi dernier.