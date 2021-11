Jackie Smith explique son refus de siéger au comité exécutif de Bruno Marchand

Dans un message publié jeudi matin sur sa page Facebook, la nouvelle représentante du district de Limoilou explique pourquoi elle a décliné l’invitation du maire Bruno Marchand d’exercer un rôle décisionnel au sein de son administration.

D’emblée, Mme Smith mentionne que l’option de siéger au comité exécutif à titre de membre permanente, un scénario qui l’aurait contrainte à devenir indépendante, était tout simplement inconcevable .

Je suis la seule élue de Transition Québec, je ressens une immense fierté d'avoir représenté ce parti lors de la dernière élection et je crois que c’est une voix — parmi plusieurs — essentielle à la diversité que les citoyennes et citoyens ont choisi d’élire au conseil municipal , écrit la conseillère.

Si elle l'avait voulu, Jackie Smith (à gauche) aurait pu occuper un siège au comité exécutif présidé par le maire Bruno Marchand (au centre). (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Mme Smith ajoute que son équipe et elle ont considéré sérieusement l’autre proposition du maire, soit celle de devenir membre associée du comité exécutif. Cette option présentait l’avantage de lui permettre de rester affiliée à son parti.

Cependant, nous avons rapidement constaté un problème : les règles entourant la présence au comité exécutif et les sujets que cela empêche d’aborder en public sont difficilement conciliables avec le rôle de cheffe. Et étant la seule élue de mon parti, je ne peux envoyer personne d'autre , indique Jackie Smith.

Exercer un rôle constructif

Elle fait d’ailleurs remarquer que les chefs des deux autres partis d’opposition représentés à l’hôtel de ville, Claude Villeneuve et Éric Ralph Mercier, ne font pas partie du comité exécutif, dont la composition a été dévoilée mercredi.

La cheffe de Transition Québec croit que c’est en continuant de changer la conversation, de faire évoluer le débat et, surtout, d’améliorer les projets et de faire des gains en termes de justice sociale et environnementale , que son équipe et elle arriveront le mieux à exercer un rôle constructif pour la ville et ses citoyens.

Bruno Marchand a dévoilé mercredi la composition du nouveau comité exécutif de la Ville de Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Jackie Smith affirme avoir demandé à l’entourage de M. Marchand s’il était ouvert à lui confier un rôle relié de près ou de loin à la justice sociale et environnementale comme la gestion des matières résiduelles ou encore les dossiers d’habitation ou d’urbanisme. L’équipe du maire n'aurait pas été prête à lui garantir un tel portfolio .

L'ouverture du maire saluée

Elle n’aurait pas été davantage disposée à s’engager envers la réalisation d’un projet promu par Transition Québec, sans pour autant lui en confier la responsabilité.

Nous avons proposé la gratuité des transports en commun et la fermeture de l’incinérateur, entre autres, mais nous avons parlé aussi de protection des boisés, de réseau cyclable, de sécurité piétonne : bref, nous avons proposé des idées que nous espérons consensuelles. Ce n’est pas quelque chose que l’équipe de M. Marchand était prête à faire non plus , rapporte Mme Smith.

Elle tient néanmoins à saluer l’ouverture du maire à entreprendre des discussions et espère qu’il continuera en ce sens .

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux