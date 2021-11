Voici comment fonctionnera le nouveau système pour les patients sans médecin de famille

Les personnes inscrites au registre Accès Patient NB pourront s'entretenir avec un médecin ou une infirmière praticienne, indique le président de Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick, Richard Losier.

On va absorber les 40000 patients orphelins dans le système qui [n’ont pas de médecin de famille] à l’heure actuelle. Après ça, quand un patient ou une patiente aura un épisode, ils vont communiquer avec nous soit virtuellement ou directement en personne, parce qu’on a cette option-là. Il y aura un triage. Ce triage va permettre au patient ou à la patiente d’aller voir un médecin ou d’être vus virtuellement, soit téléphoniquement ou par d’autres moyens , explique Richard Losier au cours d’une entrevue accordée à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Un suivi sera aussi offert aux patients.

Ensuite, s’il y a des prescriptions, des tests de diagnostic, des références, on va jouer ce rôle-là à l’intérieur avec nos professionnels de la santé qui ont être impliqués pour qu’il y ait un filet de sauvetage, qui n’est pas là maintenant, pour s’assurer du suivi avec ces patients-là , affirme M. Losier.

L’objectif demeure toujours de donner aux patients accès à un professionnel de la santé dans leur communauté.

Ils vont être dans le système et éventuellement quand des places vont être libérées dans les communautés avec les médecins de famille ou les infirmières praticiennes, on va s’assurer que ces patients-là peuvent être pris en charge par un médecin de famille ou une clinique d’infirmière praticienne , souligne Richard Losier.

Richard Losier, président de Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Stéphan Bénard

Medavie espère que le programme sera bientôt fonctionnel.

On dit au début de l’année prochaine. On est en train de travailler, trouver, la plateforme électronique qu’on va utiliser. Il y a beaucoup de travail. [...] On est une pleine équipe qui s’occupe de ça, évidemment. Le travail a déjà décollé. Le plus vite qu’on peut le mettre en place, le mieux que ça va être pour les patients , estime Richard Losier.

L’entreprise compte afficher des offres d’emplois lorsqu’elle aura déterminé ses besoins.

C’est ce qu’on est en train de déterminer à l’heure actuelle parce qu’on sait que les 40 000 patients, ce n’est pas tout le monde qui va utiliser le service. Donc, on fait des moyennes basées sur trois appels par année. [...] Puis, on va mettre ces équipes en place. Ça va être affiché sous peu, le recrutement d’infirmières puis de nos personnes administratives, je dirais dans les prochaines semaines.

