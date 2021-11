La réforme en santé « manque d’ambition », selon un ancien dirigeant de Vitalité

En entrevue à l’émission La matinale, Gilles Lanteigne note toutefois que le gouvernement fait l’effort de tenter de rejoindre les citoyens, par cette réforme.

C’était vraiment un cri du cœur, un appel à l’action, de ce côté c’est vraiment bien. C’est aussi bien d’avoir voulu rétablir une relation de confiance avec les communautés , lance-t-il.

Cependant, le plan aurait pu aller plus loin, selon Gilles Lanteigne.

La plupart des éléments qu’on retrouve sont des dossiers sur lesquels le gouvernement ou le ministre de la Santé étaient pleinement conscients depuis plusieurs années. Donc je ne suis pas certain qu’on aura un plan d’action pour procéder, j’aurais préféré qu'on aille une véritable réforme où on s'assoit et on regarde c’est quoi les besoins de la population du N.-B.

Dans son plan, le gouvernement affirme qu’il compte améliorer les efforts de recrutement et de professionnels de la santé avec des équipes de recrutement communautaires soutenues par un programme de subvention. Cependant, le plan ne donne pas de détails précis sur les moyens qui seront utilisés.

Gilles Lanteigne soutient que le système de reconnaissance des professionnels de la santé, par exemple des médecins et des infirmières formés ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, doit être amélioré.

Il y a un système qui manque pour reconnaître les personnes compétentes, et aider les personnes qui le sont peut-être un peu moins, et leur donner un plan de transition pour les amener à niveau qui serait adéquat. Donc là-dessus ce n’est pas simple, c'est compliqué et on semble être toujours en retard des autres provinces déclare Gilles Lanteigne.

La ministre de la Santé parle d’une meilleure coordination des services, mais elle a donné très peu de détails sur la forme de cette collaboration.

Pour Gilles Lanteigne, des changements immédiats au niveau des réseaux de santé auraient dû être prévus dès la première année du plan de réforme en santé.

[Par exemple], dire voici le réseau provincial, et à l’intérieur du réseau chacun a ses responsabilités, Vitalité disons va s’occuper du cancer et de la santé mentale ou vice versa et respecter les expertises qui sont en place et vraiment donner un rôle précis aux autres partenaires pour dire voici votre rôle à l’intérieur de ça, mais vous avez un leader provincial. Ça semble se préciser dans les années 3-4-5 mais ça ne se fait pas maintenant , affirme M. Lanteigne.

Gilles Lanteigne conclut que la réforme du système de santé provincial aurait dû être plus innovatrice et que des changements importants et impopulaires auraient pu être envisagés.

C’est absolument impossible de faire une réforme en profondeur pour moderniser les services et pour [...] colmater les importantes brèches, c’est impossible de faire ça sans faire une réforme, et une réforme, ça indique des changements importants.

Avec les informations de La matinale