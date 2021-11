Prolongation de contrat de 7 ans pour José Berríos avec les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont accordé une prolongation de contrat de sept saisons et 131 millions de dollars au lanceur José Berríos.

L'organisation de la Ville Reine en a fait l'annonce jeudi.

Il s'agit du deuxième plus gros contrat de l'histoire des Blue Jays après celui de 150 M$ sur six ans consenti au voltigeur étoile George Springer l'hiver dernier. Il est de loin le plus important octroyé à un lanceur. L'as coréen Hyun-Jin Ryu avait obtenu 80 M$ sur quatre saisons en 2019.

Berríos, qui a 27 ans, a présenté la cinquième meilleure moyenne de points mérités parmi tous les lanceurs de la Ligue américaine en 2021. Il a signé une fiche de cinq victoires et quatre défaites en 12 départs avec Toronto, totalisant 204 retraits au bâton.

Le natif de Porto Rico est un ancien choix de premier tour des Twins du Minnesota en 2012. Il a été échangé aux Blue Jays à la date limite des transactions en juillet dernier. En retour, Toronto avait cédé deux de ses meilleurs espoirs, soit l'arrêt-court Austin Martin et le lanceur Simeon Woods Richardson.