Des parents favorables à la distribution prochaine du vaccin pour les enfants

Je crois que c’est une merveilleuse nouvelle , affirme la mère, enseignante et co-fondatrice du groupe Safe September, Lauren Hope.

Mercredi la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré que la province se préparait pour la distribution du vaccin une semaine après que les doses seront reçues.

Santé Canada pourrait approuver le vaccin avant la fin du mois, et une recommandation du Comité consultatif national de l'immunisation suivra vraisemblablement.

Pour Lauren Hope, il est important qu’il y ait aussi peu d’obstacles que possible pour les parents qui feront vacciner leurs enfants.

En premier lieu, nous savons que convaincre des enfants à faire quoi que ce soit peut être très dur, et en particulier de les convaincre à se faire vacciner pour d’autres , explique-t-elle.

Nous avons aussi besoin que ce soit largement disponible partout au Manitoba, et cela peut arriver si nous le distribuons aux pharmacies dans les secteurs ruraux, parce qu’il n’y a pas toujours des bureaux de la santé publique à proximité , poursuit Mme Hope.

Savoir que son enfant sera bientôt vacciné est la lumière au bout du tunnel , dit-elle. D’autres parents interrogés par CBC/Radio-Canada partagent son soulagement.

Nous allons le faire aussitôt que nous le pouvons, peu importe la manière de distribution. Par un médecin ou à l’école, nous allons trouver une manière de le faire , lance Jeope Wolfe.

Nous l’accueillons avec enthousiasme, affirme Carmen Ponto. Nous pensons que c’est une étape très importante pour garder en sécurité nos enfants et protéger tout le monde autour de nous.

Un « cadeau du ciel »

L’urgentiste et anesthésiste Eric Jacobsohn affirme que l’arrivée prochaine du vaccin pour les enfants est un cadeau du ciel .

Le Dr Jacobsohn est membre d’un groupe d’experts en santé publique qui demande à la province d’assurer une meilleure circulation de l’air dans les écoles.

Un bon nombre des problèmes liés à la ventilation dans les écoles sont, dit-il, ancrés dans le fait que beaucoup de ces enfants sont tout à fait vulnérables à l’infection, même s’ils sont asymptomatiques .

Le vaccin aura un énorme impact , affirme le Dr Jacobsohn.

Certains parents interrogés par CBC/Radio-Canada n’avaient pas l’intention de faire vacciner leurs enfants aussitôt que possible.

Prasanta Paul et sa femme ont chacun reçu les deux doses du vaccin de Pfizer. Il indique que sa femme a eu une petite réaction au vaccin, et qu’ils sont donc préoccupés par l’effet possible pour leur fils de 5 ans.

Nous n’avons pas encore décidé. Ce serait bien que mes enfants soient immunisés contre ce virus mortel, mais nous sommes vraiment inquiets, affirme-t-il. Nous allons simplement attendre de voir. Nous allons prendre un peu de temps .

Danielle Nippert est elle aussi pleinement vaccinée, mais elle a l’intention d’attendre et d’observer le déploiement du vaccin avant de prendre une décision sur la vaccination de sa fille.

Lorsqu’il s’agit de mes enfants, je crois que je vais attendre juste un peu pour voir comment ça se passe , ajoute-t-elle.

