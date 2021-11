Inondations en C.-B. : Des centaines d’évacués quittent Hope

La route 7 qui relie Hope à la Vallée du Fraser et le Grand Vancouver a été rouverte temporairement mercredi soir pour permettre aux véhicules de passagers de se diriger en direction ouest.

La 7 sera toutefois fermée de nouveau afin de travailler à sa reconstruction, indique le gouvernement dans un communiqué, coupant à nouveau les basses terres du fleuve Fraser et ses millions d'habitants de l'intérieur de la Colombie-Britannique.

Mardi, 1100 personnes étaient coincées à Hope, située à l'est de Vancouver, et pas moins de 900 d’entre elles s’étaient réfugiées dans une école secondaire et une église pour y passer la nuit.

Des véhicules abandonnés et des débris sur la route 1 après l'inondation à Abbotsford, en Colombie-Britannique, le mercredi 17 novembre 2021 Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

Plus au nord, les 7000 résidents de Merritt sont toujours évacués de la ville inondée.

Dans la vallée du fleuve Fraser, la crue n'est pas encore passée et la situation est à ce point critique que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et envisage d'interdire les déplacements non essentiels dans la province.