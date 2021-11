Des résidents du parc de maisons mobiles de Matane souhaitent acheter leur terrain

L'offre d'achat du promoteur a déjà été refusée par la Ville de Matane, assure le maire, Eddy Métivier.

On ne court pas après, mais si jamais il y a quelque chose qui se présente, c'est sûr que les gens vont être consultés , ajoute-t-il.

« Je peux rassurer les citoyens, la Ville n'a fait aucune démarche dans le but de vendre ces terrains-là, c'est tout simplement un promoteur qui s'est adressé à la Ville et qui a fait une offre, mais ce n'est pas la volonté de la Ville. Ça ne l'est pas et ça ne le sera pas. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

L'offre du promoteur, déposée peu avant les élections municipales du 7 novembre, avait suscité de l'inquiétude chez plusieurs résidents du parc de 139 maisons mobiles, qui sont actuellement propriétaires de leur maison, mais locataires du terrain qu'ils occupent.

Le maire de Matane, Eddy Métivier, assure que la Ville n'a pas l'intention de vendre le parc de maisons mobiles (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Geneviève Trudeau, qui est résidente du parc depuis 20 ans, craignait qu'un promoteur privé ne démantèle le parc de maisons mobiles pour y installer des logements plus luxueux, comme des condos, que les résidents actuels n'auraient pas les moyens de louer.

Les gens qui n'ont même pas les moyens de payer un terrain, auront-ils les moyens de payer 70, 90, 120, 130 dollars par mois? demande-t-elle.

Assurer l'avenir du parc

Geneviève Trudeau mène par ailleurs des démarches auprès de la Ville de Matane depuis 18 mois pour acheter son terrain. Elle fait valoir que ses taxes municipales ont augmenté de façon significative dans les dernières années, et qu'elle préfère les payer pour un terrain qui lui appartient.

« On paie des 2000 $ et plus de taxes par année pour une maison mobile dont le terrain ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'on essaie de sonner les cloches. » — Une citation de Geneviève Trudeau, résidente du parc de maisons mobiles

Elle explique qu'elle était parvenue à une entente avec le précédent conseil municipal, qui avait accepté de vendre les terrains du parc de maisons mobiles à leurs occupants, à la condition qu'au moins 75 % d'entre eux acceptent de devenir propriétaires.

Il n'y avait pas 75 % des citoyens qui voulaient acheter leur terrain parce que beaucoup de gens ici n'ont pas les moyens, d'où notre démarche à vouloir que la Ville consente la vente du terrain à ceux qui sont intéressés d'acheter , mentionne-t-elle.

On va venir sécuriser pour l'avenir le parc de maisons mobiles pour tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter , souligne Mme Trudeau.

Un promoteur privé a récemment fait une offre pour acheter le parc de maisons mobiles de Matane, offre que la Ville a refusé. Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

Elle espère maintenant que le nouveau conseil municipal accepte d'éliminer cette condition.

On veut voler un peu sur cette ouverture-là et dire à la Ville, enlevez-le 75 % et mettez-le conditionnel aux prochaines ventes si vous voulez que le parc devienne privé, pour que quand les résidents actuels vont vendre leurs maisons, les acheteurs devront acheter le terrain , avance Mme Trudeau.

Le maire de Matane se montre ouvert aux demandes de la résidente.