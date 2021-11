Arielle Kayaba, la réfugiée qui est devenue députée

Je suis habituée au changement , lance la nouvelle députée libérale dans un français impeccable. Lorsque nous la rencontrons en octobre, son ancien bureau de conseillère municipale est déjà presque vide. Il ne reste plus qu’à ramasser les derniers effets personnels : photos de famille, objets décoratifs et une carte du centre-ville de London que les élus du quartier se passent depuis des années.

C’est beaucoup de choses à s’ajuster. Pendant que tu essaies de digérer que tu as gagné, tu as mille et une choses à faire, donc ça passe trop vite , explique-t-elle deux mois après son élection.

Quand elle a été élue au conseil municipal de London en 2018, Arielle Kayabaga a brisé un plafond de verre : elle est devenue la première élue noire de cette ville de quelque 400 000 habitants.

« Ma vie est politisée même depuis ma naissance [...] Tout ce qui se passe autour de moi me pousse vers la politique. » — Une citation de Arielle Kayabaga, députée libérale de London-Ouest

Le parcours d’Arielle Kayabaga se distingue de celui de beaucoup de politiciens; autant ses anciens collègues du conseil municipal ou ses futurs collègues des Communes.

Burundaise d’origine, elle a fui son pays en guerre alors qu’elle n’avait que 11 ans. Sa famille s’est d’abord installée à Montréal, avant de s’établir à London, en Ontario, où Arielle a passé la majeure partie de sa vie. La trentenaire y élève aussi son fils, Noah, âgé de 12 ans. Francophone et mère de famille monoparentale, Arielle Kayabaga est d’avis qu’elle apportera une perspective différente aux débats à Ottawa.

C’est beaucoup de pression parce que je ne suis qu’une seule personne. Je ne suis pas toute la communauté noire, je ne suis pas toute la communauté des femmes, je ne suis pas toute la communauté des réfugiés, mais je peux quand même apporter mon expérience vécue pour apporter des politiques , explique-t-elle.

Dans le bureau de circonscription d’Arielle Kayabaga, les proches de la députée continuent de se réjouir de sa victoire. Alec Mazurek, un bénévole libéral, dit s’être senti inspiré par le profil d’Arielle, tout comme par son jeune âge et son éthique de travail.

D'avoir une personne jeune au Parlement, ça nous donne de la confiance qui nous manque surtout maintenant dans la politique , explique l'étudiant.

Gamal Tabidi s’est aussi senti interpellé par le parcours de la nouvelle députée. Le chauffeur de taxi d’origine soudanaise arrivé au Canada il y a une vingtaine d’années a également aidé la candidate libérale à se faire élire.

J’ai commencé à pleurer quand elle a gagné , confie-t-il.

De nouveaux visages aux Communes Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Une libérale « de gauche »

Quand on demande à Arielle Kayabaga pourquoi elle a choisi de faire le saut en politique fédérale, elle répond spontanément que c’est à cause de la crise du logement. Parmi ses autres priorités, on retrouve l’abordabilité des services de garde et la crise climatique.

Je dirais que je suis un peu plus à gauche en tant que libérale, mais c’est parce que je comprends les enjeux qui sont vécus ici dans ma ville , fait-elle valoir.

Cette étiquette n’est pas sans rappeler d’autres femmes racisées qui ont récemment claqué la porte du caucus libéral – nommément l’ancienne ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould et la députée ontarienne Celina Caesar-Chavannes.

Arielle Kayabaga se dissocie de ces situations. La nouvelle députée affirme se sentir soutenue par son parti, tout en promettant de militer pour plus d’inclusion au sein des troupes de Justin Trudeau.

Je l’ai fait avant, je vais continuer à le faire, affirme la députée. Je n’ai pas encore rencontré de barrières ou de problèmes , ajoute-t-elle, en se disant « soutenue » par son parti.

Une chose est sûre, la nouvelle députée aura du pain sur la planche. Non seulement ses objectifs sont ambitieux, elle devra aussi apprendre les ficelles du métier de parlementaire, bien différent du métier de conseillère.

En dépit de cet horaire occupé, Arielle Kayabaga a l’intention de passer tous les week-ends dans sa circonscription, aux côtés de son fils Noah.