La Mauricie pourrait accueillir le Championnat mondial de hockey féminin, croit Luc Tardif

Trois-Rivières et Shawinigan pourraient déposer une candidature ensemble pour l'organisation du Championnat mondial de hockey sur glace féminin dans les prochaines années, si la volonté y est. C’est ce qu’a affirmé le président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), le Trifluvien Luc Tardif, en entrevue à l’émission matinale Toujours le matin.

De passage à Trois-Rivières mercredi, Luc Tardif a rencontré le maire Jean Lamarche. Il a notamment été question de l’organisation d’une telle compétition internationale en Mauricie.

Avec Shawinigan, c’est une candidature qui est tout à fait possible , a lancé Luc Tardif. Bien entendu, ça dépend aussi de Hockey Canada. Ils ont aussi l’organisation des championnats du monde à tous les deux ans. Je pense qu’une candidature pourrait avoir un sens. Même si la décision revient à Hockey Canada, je mettrais du poids dans la balance pour aider cette candidature.

Selon le nouveau grand patron du hockey international, une fenêtre de tir approche pour que la Mauricie puisse déposer sa candidature. Cela pourrait se faire dans les deux ou trois prochaines années, a-t-il précisé.

J’ai toujours des bonnes relations avec Hockey Canada donc je peux servir un peu d’intermédiaire, mais la volonté d’organiser viendra de la Mauricie , a ajouté le Trifluvien.

Un cahier des charges bien défini

Luc Tardif a profité de son passage dans la cité de Laviolette pour aller voir un match des Lions en soirée au Colisée Vidéotron, et par le fait même visiter les nouvelles installations, un geste pas anodin .

C’est une très belle patinoire qui est bien conçue , a-t-il dit au micro de Marie-Claude Julien.

Le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, Luc Tardif, a été reçu à l'Hôtel de Ville de Trois-Rivières par le maire Jean Lamarche. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

M. Tardif a déjà eu l’occasion de faire un tour des installations de Shawinigan par le passé, mais son agenda ne lui a pas permis d’y retourner mercredi et de discuter avec le maire Michel Angers pour mesurer son intérêt à accueillir un tel événement.

Plusieurs éléments doivent être pris en compte avant de déposer une candidature, a rappelé Luc Tardif, dont la prise de connaissance des protocoles, du cahier des charges bien défini et des installations d’hébergement.

La programmation doit aussi être anticipée pour que les infrastructures sportives soient disponibles et n’entrent pas en conflit avec l’horaire des Lions de Trois-Rivières et des Cataractes de Shawinigan.

Rappelons que la candidature de Trois-Rivières pour accueillir un match de hockey féminin entre le Canada et les États-Unis n’a pas été retenue le mois dernier par Hockey Canada. L’organisation invoquait une trop grande complexité logistique et a plutôt choisi les villes de Kingston et d’Ottawa.