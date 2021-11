Créer un réseau autour des tout-petits pour favoriser leur bien-être

La directrice du Collectif petite enfance, Élise Bonneville, explique que cette semaine créée en 2015 exprime la volonté de tous les intervenants de travailler ensemble.

Le souhait était de donner une semaine complète à la petite enfance. De donner une voix et faire le point sur la situation des tout-petits , indique Mme Bonneville.

Les recommandations de la commission Laurent sont au coeur des préoccupations de cette semaine.

« Le rapport de la commission met de l'avant le rôle pluriel et de l'ensemble de la population pour agir en prévention avant d’aller vers le curatif et l’intervention en maltraitance. » — Une citation de Élise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance

Comment vont nos petits? C’était inscrit de donner cette thématique de la prévention de la bienveillance par la communauté. La mobilisation de la communauté joue un rôle dans le filet social , indique Élise Bonneville.

Elle signale que la pandémie a aussi eu des conséquences sur la vie de certains enfants.

La pandémie a exacerbé les inégalités et la précarité des familles. Les tout-petits vont vivre les dommages collatéraux. Ce sont les éponges de ce qui se passe autour d’eux. Il y a aussi une préoccupation concernant la santé mentale des tout-petits , indique Mme Bonneville.

Selon elle, il est essentiel d'agir en prévention pour créer des liens avec les personnes-ressources afin de créer une communauté bienveillante.

Il faut agir dès le début de la grossesse pour offrir un meilleur départ aux tout-petits. On peut soutenir les parents dès la grossesse et tisser le filet social autour des familles avant l'arrivée du bébé dans une optique de prévention. On peut outiller et pointer où sont les services en cas de besoin pour la famille en train de se développer , signale Élise Bonneville.

Voir l'importance des inégalités, porter une attention aux populations à fort indice de vulnérabilité, entourer les familles fragilisées par la pandémie et leurs conditions de vie font partie des priorités.