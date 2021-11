Québec sommé de viser la transformation et non la création d’emploi

On a plus de 800 000 postes vacants au Canada et environ 200 000 au Québec. Il y a une incohérence majeure dans le discours des politiciens, qui ont vraiment de la misère à ne pas parler de création d'emplois , reconnaît la présidente-directrice générale de l'Institut du Québec (IDQ), Mia Homsy, en entretien avec La Presse canadienne.

« C'est comme un discours politique tellement ancré qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est pour ça qu'on arrive avec la suggestion de parler de transformation d'emplois plutôt que de création d'emplois. » — Une citation de Mia Homsy, PDG de l'Institut du Québec

L'Institut publie ce jeudi un rapport intitulé Rareté de main-d'oeuvre au Québec, Plan d'action pour transformer les déséquilibres en opportunité, dans lequel il avertit qu'il n'y a pas de solution miracle à une pénurie dont les causes sont multiples et complexes.

Mais, il présente tout de même 14 recommandations au gouvernement Legault à l'approche de sa mise à jour économique.

Changement de culture en entreprise

Un des points majeurs vise la formation continue : Il faut qu'on soit capables maintenant de penser à faire de la formation en entreprise. Les programmes ne se sont pas vraiment adaptés à des travailleurs qui veulent se former pendant qu'ils travaillent ou à temps partiel ou peu importe [...] Il faut faire un changement profond dans la culture, dans l'approche et il faut qu'on arrête de perdre du temps , s'impatiente Mme Homsy.

Mia Homsy, économiste et directrice générale de l’Institut du Québec Photo : Radio-Canada

D'entrée de jeu, toutefois, elle déboulonne les deux solutions les plus souvent avancées qui pourraient certes aider, mais dont l'impact serait limité : Ce ne sont pas les immigrants et ce ne sont pas les travailleurs de 60 ans et plus qui vont régler le problème. On a déjà fait des simulations et même si on avait 60 000 immigrants par année, ça ne ferait qu'atténuer un peu l'impact du vieillissement. Ce n'est pas ça qui va régler les problèmes .

Quant aux travailleurs âgés – aussi désignés par l'euphémisme travailleurs expérimentés – ceux qui ont quitté le marché du travail seront extrêmement difficiles à convaincre d'y revenir à moins d'offrir des bénéfices qui pourraient être vus comme étant discriminatoires envers les plus jeunes, et ceux que l'on pourrait convaincre de rester n'y seront que pour un temps limité de toute façon.

Délais d'immigration : « faites quelque chose! »

Cela n'empêche pas l'IDQ de proposer certaines mesures touchant l'immigration et les travailleurs expérimentés. En immigration, par exemple, l'Institut ajoute sa voix au concert déjà fort audible de dénonciations des délais dans le traitement des demandes de nouveaux arrivants, quatre fois plus longs au Québec qu'ailleurs au pays.

« Ça, c'est une aberration parce que les gouvernements se relancent la balle. Honnêtement, il n'y a pas moyen de comprendre de façon rationnelle pourquoi ça bloque. C'est inacceptable. Il n'y a pas d'explication qui justifie ça. Engagez du monde, faites quelque chose! » — Une citation de Mia Homsy, PDG de l'Institut du Québec

D'ailleurs, les obstacles bureaucratiques sont au coeur de plusieurs recommandations. Par exemple, l'Institut presse Québec d'ouvrir la cloison séparant les ministères et organismes gouvernementaux qui s'occupent d'emploi et ceux qui s'occupent de développement économique.

Nous sommes à la croisée des chemins parce que si on ne le fait pas maintenant, ça ne sera jamais le moment de le faire. Nous avons une nouvelle réalité pour la prochaine décennie avec un taux de chômage faible et un nombre de postes vacants élevés .

L'IDQ demande aussi, entre autres, que soient levés les obstacles qui empêchent les travailleurs de la construction de détenir des cartes de compétence dans plus d'un métier, ce qui n'est pas le cas dans d'autres provinces et qui aggrave les problèmes de pénurie dans ce secteur.

Une autre recommandation vise la reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger, un secteur où les ordres professionnels se bousculent constamment pour proclamer l'amélioration, alors qu'il n'en est rien dans les faits : Chaque fois qu'on sort à ce sujet, ils nous envoient des lettres pour dire que ça bouge et qu'ils font plein de bonnes choses. Mais quand ils font des sondages, ils s'aperçoivent que les gens trouvent ça encore trop compliqué et trop long .

Le danger du recrutement prématuré

Il y a tout de même des garde-fous à mettre en place en matière d'arrimage de la formation et des besoins du marché du travail, rappelle Mia Homsy.

Il faut garder en tête de former des citoyens. Il ne faut pas niveler par le bas en s'en tenant à des formations de plus en plus courtes, puis en allant chercher les jeunes de plus en plus tôt sur les bancs d'école. Ça, c'est un des grands dangers qui nous guette a en ce moment. Ça peut être des formations plus courtes, mais il faut les rallonger par la formation en entreprise , dit-elle.

Elle comprend que Québec ait pu agir de cette manière dans l'urgence, l'exemple le plus frappant étant la formation rapide des préposés aux bénéficiaires durant la pandémie, mais l'Institut recommande également au gouvernement d'améliorer au plus vite la planification du travail – dans les secteurs de la santé et de l'éducation, notamment – tout en étant conscient des limites de ces solutions à court terme .

Emplois : la qualité plutôt que la quantité

Mais à plus long terme, Mme Homsy invite le gouvernement à accepter que la création d'emplois devient beaucoup moins un facteur de création de richesses .

Elle affirme qu'au contraire, c'est la qualité des emplois mieux adaptés aux défis de numérisation et de valeur ajoutée qui doit primer : Ce sont des emplois plus payants, plus stratégiques afin d'obtenir une hausse de la productivité. Il faut des gens plus qualifiés parce que les emplois qui vont générer de la croissance économique, ce sont des emplois plus qualifiés. On s'en va vers une économie plus complexe et la richesse va venir davantage des emplois qualifiés plus payants que du nombre d'emplois .

« L'économie se numérise, on est de plus en plus dans les services à haute valeur ajoutée. Et si on veut rester compétitif, être capable d'exporter et que nos entreprises soient capables de trouver une place dans les chaînes de valeur mondiales, on n'a pas le choix. » — Une citation de Mia Homsy, PDG de l'Institut du Québec

Et ce n'est pas hors de portée, insiste l'économiste, au contraire : On regarde les progrès de la société québécoise depuis 40 ans; il y a une hausse incroyable de la scolarisation de tous les groupes d'âge, surtout les plus jeunes et surtout les femmes. Donc on l'a fait, on peut continuer à le faire , conclut-elle.

« Le marché du travail, ce sont des humains »

Quant à la fin récente des prestations du gouvernement fédéral pour ramener des gens sur le marché du travail, l'Institut y souscrit, mais du bout des lèvres.

Je n'ai vu aucune étude qui démontrait clairement l'impact des prestations au Canada sur le fait que les gens ne travaillent pas. Il y en a eu au début, mais il y a quelques mois cet été les taux d'emploi sont revenus partout , raconte Mia Homsy.