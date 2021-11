Un arbitre recommande la destitution du député ténois Steve Norn

L’arbitre mandaté par l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest pour enquêter sur le bris de quarantaine du député Steve Norn reconnaît que ce dernier a contrevenu au code de conduite de l’Assemblée et recommande sa destitution.

Dans une décision rendue mercredi, l’arbitre Ronald Barclay reconnaît que M. Norn, a contrevenu à l’Arrêté de santé publique sur les restrictions concernant les déplacements et le protocole d’auto‑isolement du territoire en omettant de s’isoler sans arrêt pendant 14 jours à son retour d’un voyage en Alberta, en avril 2021.

Il ajoute que M. Norn a fait preuve d’une attitude cavalière en brisant sa quarantaine non pas une, mais cinq fois durant sa période d’isolement .

Considérant la gravité de la pandémie de COVID-19 et les risques réels que pose toute exposition au coronavirus, l’arbitre est d’avis que le comportement de Steve Norn constitue un manquement grave au devoir des députés.

Il ajoute qu’en brisant sa quarantaine, M. Norn a également contredit les recommandations qu’il a lui-même formulées dans une vidéo publiée sur Facebook quelques jours plus tôt. Il y exhortait les Ténois à suivre leur plan d’isolement religieusement parce qu’il est là pour nous protéger .

Ce faisant, le député a contrevenu aux articles 2 et 8 du Code de conduite des membres de l’Assemblée législative , note l’arbitre.

En enfreignant les protocoles qu’il a lui-même endossés, M. Norn [...] ne préserve pas l’intégrité et l’honneur de l’Assemblée législative exigée par l’article 2 du Code de conduite [et] en servant de contre-exemple aux pratiques qu’il a soutenues publiquement, [il] n’a pas sauvegardé l’intérêt public et n’a pas nourri la confiance, comme le requiert l’article 8 , conclut M. Barclay.

Des actes contraires à l’éthique et malhonnêtes

Outre le bris de quarantaine, l’arbitre dénonce le geste encore plus sérieux commis par Steve Norn lorsqu’il a induit le public en erreur à propos de son respect de l’arrêté sur l’isolement .

Le député, dit Ronald Barclay, a induit les autorités de santé publique en erreur à propos des dates où il s’est rendu à l’Assemblée législative et au Club de raquette .

L’arbitre reproche ainsi à M. Norn d’avoir fait de fausses déclarations afin de convaincre les autorités qu’il s’était plié aux règles d’isolement obligatoire . Ces déclarations, poursuit M. Barclay, ont miné les efforts de la santé publique pour endiguer la pandémie et prolongé leur enquête.

Les audiences présidées par l'arbitre Ronald Barclay ont été tenues en ligne. Photo : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

L’arbitre reproche en outre au député d’avoir induit un journaliste en erreur à propos de ses bris de quarantaine.

Ces gestes sont, selon lui, gravement contraires à l’éthique et malhonnêtes, puisqu’ils violent la confiance du public envers les membres de l’Assemblée législative.

L’ultime sanction Le Code d’éthique de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest permet à l’arbitre mandaté pour étudier une plainte pour manquement à l’éthique de recommander diverses sanctions, dont : la réprimande;

l’amende;

l’obligation de restituer [un bien] ou de compenser [pour sa perte];

la suspension;

et la destitution. Source : Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

Miner l’intégrité de l’Assemblée

S’il n’avait été question que d’un bris de quarantaine, l’arbitre Ronald Barclay est d’avis qu’une suspension de 30 jours aurait été une peine suffisante.

Cependant, en plus d’être contraires à l’éthique, les gestes posés par Steve Norn minent fondamentalement l’intégrité de l’Assemblée et compromettent la santé, la sécurité et la confiance des Ténois , note-t-il.

L’arbitre précise que la pandémie de COVID-19 est l’une des occasions où, en vertu des règles en vigueur, les députés doivent adopter des normes de conduite plus exigeantes .

En contrevenant au code de conduite, ajoute-t-il, le député a endommagé de façon irréparable la confiance du public envers son gouvernement, ce qui rend M. Norn inapte à demeurer un membre de l’Assemblée législative.