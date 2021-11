Trois élèves de l’école Gabrielle-Roy transportés par hélicoptère à Chilliwack

Après trois jours de péripéties, trois enfants de 11 et 13 ans de Chilliwack qui fréquentent l'école Gabrielle-Roy, à Surrey, ont pu retrouver leurs proches mercredi. Faute de réseau routier opérationnel, les familles ont affrété un hélicoptère pour les ramener à la maison. Ils dénoncent des erreurs de communication et de coordination du Conseil scolaire francophone.

Lorsque la cloche sonne la fin des cours, à 15 h, le 15 novembre, Jacobo et Rebbeca Zaparolli Espinosa et leur amie Vanessa Jean-Pierre sont loin de se douter de ce qui va leur arriver durant les trois jours qui suivent.

Comme à leur habitude, en compagnie d’un autre camarade de classe, ils grimpent dans le bus qui parcourt la route 1 jusqu'à Chilliwack en passant par Abbotsford. Ils sont censés arriver chez eux autour de 16 h 40.

Plutôt dans la journée, Sara Espinosa, la mère de Jacobo et de Rebbeca, ainsi que Cristal Jean-Pierre, la mère de Vanessa, ont écrit à l'école pour savoir si leurs enfants pouvaient partir plus tôt à cause de la situation météorologique qui s'aggrave d’heure en heure.

Selon Mme Espinosa, l'école a répondu que la décision appartenait à la compagnie de transport scolaire, ce que confirme Michel St-Amant, le directeur général du Conseil scolaire francophone ( CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique ) de la Colombie-Britannique.

Quand les enfants ont quitté l'école, la compagnie d'autobus nous a indiqué qu’il était possible de faire le trajet, mais c’est en cours de route que les choses ont évolué et se sont compliquées , explique-t-il.

Jusqu'à 19 h, le chauffeur du bus tente de trouver des routes alternatives, multipliant les détours et les demi-tours avant de s'arrêter sur un stationnement d'Abbotsford.

On est allé à Abbotsford, mais c'était tout bloqué, donc on ne pouvait pas aller Chilliwack. On ne pouvait pas aller plus loin sur la route, alors le chauffeur nous a acheté des collations , témoigne Jacobo Zaparolli Espinosa.

À cette heure, un des parents décide de partir chercher son enfant avec son véhicule et se retrouve coincé sur la route 1.

L'un des adolescents sera pris en charge par des proches, alors que Jacobo, Rebbeca et Vanessa devront s'armer de patience.

La compagnie de transport propose de leur faire passer la nuit à l'hôtel avec un adulte, mais le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique refuse, car ce n’est pas conforme aux règlements.

Vers 21 h, une connaissance de la famille Jean-Pierre accepte d'héberger les enfants à Abborsford pour la nuit. Les enfants viennent de passer plus de six heures dans le bus, mais leurs ennuis continuent.

Une communication chaotique pousse le bus à se diriger vers Surrey. Les parents doivent intervenir à mainte reprise par téléphone pour confirmer l'adresse de destination. Ils arriveront finalement chez des amis à 22 heures.

« Ça va bien. Ce n'était pas une mauvaise expérience. C'était même très drôle, j'étais très joyeux. » — Une citation de Jacobo Zaparolli Espinosa, élève de l'école francophone Gabrielle-Roy

Mardi matin, les trois adolescents se réveillent dans une ville qui vient de déclarer l'état d'urgence et qui s'apprête à ordonner l'évacuation de milliers d’habitants, avant de retourner à l'école Gabrielle-Roy.

La direction de l'école s’est assuré que les enfants aillent bien et de répondre aux besoins. Nous leur avons fourni des brosses à dents et des habits. Les enfants ne semblaient pas particulièrement perturbés , affirme M. St-Amant, mais je comprends qu'en tant que parent, on puisse s'inquiéter.

Je n’ai pas eu peur, je pouvais communiquer avec ma mère... enfin... surtout ma sœur, avec son iPad , raconte Jacobo Zaparolli Espinosa.

Mercredi, vers midi, les trois adolescents embarquent dans un hélicoptère que les parents ont affrété, à l'aéroport d'Abbotsford, pour rentrer à la maison.

On a vu les inondations, c'était incroyable. Tout, partout, c'était tout l'eau , s'exclame Jacobo.

Pour Sara Espinosa, la mère de Jacobo et Rebecca, ces 72 heures ont été éprouvantes et elle déplore ce qu'elle qualifie de mauvaise gestion de crise de la part du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique : tout cela aurait pu être évité. Ils ont fait erreur sur erreur , dit-elle.

Cristal Jean-Pierre, la mère de Vanessa dénonce un ce qu'elle a perçu comme un manque d'empathie et des fautes de communication. Nous n’avons même pas reçu un appel téléphonique du président du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , déplore-t-elle.

Le directeur général du conseil scolaire francophone, Michel St-Amant réfute ces accusations.

Lundi, on a été en communication avec les familles dès la fin de l'après-midi et je me souviens d’avoir éteint mon cellulaire vers 10 heures 30, en soirée, après qu’on a vraiment sécurisé les enfants et le chauffeur de l’autobus.