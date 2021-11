Un enseignant qui s’est présenté à l’école en blackface n’y enseigne plus

Debbie Donsky a déclaré dans une lettre adressée aux parents et aux élèves mercredi que le conseil scolaire avait enquêté sur l'incident survenu au Parkdale Collegiate Institute le 29 octobre.

L'enquête est maintenant terminée et les conséquences appropriées ont été appliquées. Je peux confirmer que le membre du personnel n'est plus employé par le TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto , peut-on lire dans la lettre.

Le conseil scolaire avait placé l'enseignant en affectation à domicile en attendant les résultats de l'enquête, a-t-elle ajouté. L'enseignant n'a pas été identifié.

Comme nous l'avons dit dans notre première lettre vous informant de cet incident, les caricatures de la race ou de la culture des gens ne sont pas appropriées et sont offensantes et blessantes. Que cela ait été voulu ou non, c'était raciste et déshumanisant , a déclaré Mme Donsky.

Le racisme anti-Noir, y compris le blackface, et toutes les formes de discrimination, contreviennent au code de conduite de l'école et à de nombreuses politiques et procédures du TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto . Le personnel ou les élèves qui adoptent des comportements racistes et discriminatoires s'exposent à de graves conséquences.

L'incident a fait la une des journaux et a provoqué un tollé parmi les parents et les élèves.

Samedi dernier, un rassemblement a eu lieu devant le Parkdale Collegiate Institute pour demander la fin du racisme anti-Noir dans les écoles de Toronto.

Lors de ce rassemblement, les parents et les élèves ont exigé que l'enseignant soit licencié.

La Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, qui représente les enseignants de la province, n'a pu être jointe immédiatement pour un commentaire.

Avec les informations de CBC News