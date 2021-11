Coupe du monde 2026 : le gazon devra être de retour à Edmonton

Plus d’une centaine de représentants de la FIFA étaient de passage à Edmonton, cette semaine, pour évaluer la candidature de la ville qui veut accueillir des matchs en 2026.

Edmonton a été l’hôte des deux plus récents matchs de l’équipe nationale masculine de soccer, malgré la surface artificielle qu’on retrouve sur le terrain du Stade du Commonwealth.

Si la ville veut accueillir des matchs de la Coupe du monde de soccer, en 2026, elle devra ramener le gazon naturel qui a fait la fierté du stade jusqu’en 2010.

Colin Smith, directeur des compétitions et des événements, s’est dit impressionné par le dossier de candidature de la capitale albertaine, mais il a passé un message clair : pas question de jouer sur un terrain synthétique.

Nous voulons une qualité égale dans chacun des stades qui accueillent des matchs de la Coupe du monde , a-t-il mentionné lors d’une conférence de presse, mercredi.

Victor Montagliani croit que la ville d'Edmonton a marqué des points auprès de la FIFA avec la présentation de deux matchs de l'Équipe nationale masculine. Photo : Radio-Canada

Son collègue Victor Montagliani, le vice-président de la FIFAFédération internationale de football association , a d’ailleurs affirmé que la fédération travaillait déjà en collaboration avec la Ville pour que le changement de surface puisse être effectué, si Edmonton est sélectionnée comme ville hôtesse.

Montagliani, qui est aussi président de la CONCACAFConfédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes , a ajouté que, selon lui, Edmonton a marqué des points avec la présentation de deux matchs devant 48 806 et 44 212 spectateurs en novembre.

« Le stade était plein... L’émotion et la passion dans le stade, c’était merveilleux. Ce sont des choses pas mal quand on est candidat pour la Coupe du monde 2026. » — Une citation de Victor Montagliani, vice-président FIFA

Edmonton et la FIFA Fédération internationale de football association , une longue histoire

Edmonton a déjà accueilli de nombreux événements importants de la FIFAFédération internationale de football association . On peut penser, par exemple, au Championnat du monde féminin des moins de 19 ans, en 2002, à la Coupe du monde masculine des moins de 20 ans, en 2007, à la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en 2014 et à la Coupe du monde féminine de 2015.

La foule a toujours été au rendez-vous lors de ces événements d’envergure.

Dans le dossier de candidature d’Edmonton, il est aussi question d’autres événements sportifs majeurs ayant connu du succès :

les Jeux du Commonwealth, en 1978;

les Universiades d’été, en 1983;

les Championnats mondiaux d’athlétisme, en 2001;

les Jeux mondiaux des Maîtres, en 2005;

le Red Bull Crashed Ice, en 2015 et en 2018;

les séries éliminatoires de la Coupe Stanley de 2020;

la finale du Championnat mondial de triathlon, en 2001, 2014 et 2021;

le Championnat mondial de hockey junior en 2012 et en 2021.

On sait déjà que 10 matchs seront présentés au Canada et deux villes sont en lice pour les accueillir, Edmonton et Toronto.

Des matchs pourraient être présentés dans les deux villes ou dans une seule, la décision finale sera annoncée d’ici mars 2022.