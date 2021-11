Inondations en C.-B. : des retards à prévoir dans le transport de marchandises

Les inondations et glissements de terrain en Colombie-Britannique ont d’importantes conséquences sur les chaînes d’approvisionnement en Alberta et dans le reste du Canada.

Toutes les routes qui permettent normalement de traverser la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta sont fermées ou touchées par les inondations et glissements de terrain et les experts préviennent que tout cela aura un impact important sur le transport des marchandises.

Cela va vraiment dépendre de la durée, du temps que cela prendra pour remettre tout en état. C’est un événement majeur qui se passe en Colombie-Britannique , explique Kent Fellows, professeur associé en économie à l’Université de Calgary.

Il y a des interruptions dans le transport par routes et autoroutes et pour le transport par train, qui est très important pour le secteur commercial. Même le pipeline Trans Mountain a été fermé par précaution.

Si tout cela dure pendant un long moment et il semble que ce sera le cas, nous allons voir des pressions sur les chaînes d’approvisionnement au niveau provincial, mais aussi fédéral , estime l’expert.

Ces problèmes s’ajouteront à ceux qu'a déjà causés la pandémie.

Pour les consommateurs albertains, cela va toucher tous les produits importés qui viennent du Pacifique, comme de la Chine, de Taiwan ou du Japon comme les produits électroniques , explique-t-il.

Aussi, tout ce que nous importons de la côte ouest des États-Unis, de la Californie, comme les fruits et les légumes, c’est vraiment un vaste éventail de produits.

La différence avec les problèmes que l’on vit avec la pandémie, c’est que les produits n’arrivent pas seulement lentement, ils n’arrivent pas du tout, donc une fois que l’inventaire qu’il y a en réserve sera écoulé, on pourrait voir des étagères vides , indique Kent Fellows.

Il y aura probablement des ajustements du marché, qui pourrait faire venir une partie des denrées des États-Unis par camions.

Si la situation perdure, il croit que certains produits chers et légers pourraient aussi être transportés par avion.

L’impact devrait aussi se faire ressentir sur les exportations de pétrole albertain, notamment à cause de la fermeture du pipeline Trans Mountain. Selon Kent Fellows, l’acheminement en gaz pourrait aussi être touché.

La vaste majorité de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, se chauffe avec du gaz venant de raffineries albertaines ou à l’aide du bitume qui est envoyé dans les raffineries en Colombie-Britannique. Actuellement, il n’y a aucun moyen de le transporter , dit-il.

Une solution, dans le passé, a été d’envoyer une partie du bitume par train à un coût plus élevé, mais actuellement, rien ne traverse la frontière.

Le premier ministre Jason Kenney dit qu’il a pu parler au premier ministre John Horgan deux fois, au cours des derniers jours, et qu’une autre discussion doit avoir lieu mercredi.

L’Alberta a offert de l’aide à la Colombie-Britannique.

Beaucoup d’Albertains ont des liens avec la Colombie-Britannique, y ont de la famille ou des amis, alors nous sommes préoccupés de la situation, a expliqué Jason Kenney.

Cela va toucher l’Alberta d’une manière directe. Le monde gérait déjà des retards dans les chaînes d’approvisionnement et cela va s’accentuer pour l’Alberta et le reste du Canada avec la destruction de parties de la route Transcanadienne d’autres routes et de la ligne de chemin de fer du CP. La ligne du CN est aussi touchée à certains endroits , a-t-il ajouté.