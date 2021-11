Louis-Jean Cormier et Ponteix en spectacle à Saskatoon : hymnes et amitiés

« Je n’ai que des beaux souvenirs de la Saskatchewan, j’ai hâte d’y retourner. » — Une citation de Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur-interprète

Que ce soit avec le groupe Karkwa ou en solo, Louis-Jean Cormier n’en est pas à sa première visite dans la Ville des Ponts. Cette fois, il se présentera sur scène la tête pleine de nouvelles chansons. Je me retrouve avec un répertoire gonflé de 20 chansons, car j’ai fait deux albums en un an , explique-t-il.

« C’est de loin le spectacle le plus dansant que j’aurais fait de toute ma vie. » — Une citation de Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur-interprète

Il promet de jouer autant des chansons du temps que de nouvelles chansons dans un spectacle qu’il décrit comme étant hyper énergétique .

Avec la pandémie, j’ai l’impression que les gens se sont approprié les chansons, même si on a pas pu les défendre sur scène. Alors quand on chante des chansons récentes, les gens les chantent du début à la fin avec nous, comme si c’était un hit des années passées , partage le musicien.

Mentorat et amitiés

« Mario était un des mes élèves, croyez-le ou non! » — Une citation de Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur-interprète

Pour Louis-Jean Cormier, le spectacle de jeudi sera l’occasion de retrouver son ami Mario Lepage. Il se souvient d’avoir rencontré le fondateur de la formation Ponteix alors qu’il offrait des cours d’écriture de chanson au centre Banff.

On s’est lié d’amitié, il a fait appel à moi pour développer une relation de mentorat , indique Louis-Jean Cormier, on veut continuer cette relation dans le futur, et on a trouvé comment joindre l'utile à l’agréable en faisant un double plateau ensemble .

Coup de cœur à la rencontre de l’autre

Le spectacle de Louis-Jean Cormier s’inscrit dans la tournée Coup de cœur francophone. Le musicien visitera l’Ouest canadien de Sudbury à Victoria, en passant par Saskatoon, Calgary, Kelowna, et Vancouver.



Plus que simplement des spectacles, ce sont des rencontres qu’il a effectuées dans l’Ouest qui l’ont vraiment bousculé , observe-t-il.

Je viens d’une famille hyper indépendantiste québécoise, je me suis lié d’amitié avec des gens hors du Québec, assez pour réaliser que le territoire que j’aimerais partager dans la vie, ce n’est ni le Canada ni le Québec, c’est la francophonie confie l'artiste originaire de Sept-Îles.

Louis-Jean Cormier et Ponteix se produiront à la salle Amigos de Saskatoon, le jeudi 18 novembre.