Un déficit global de plus de 1 M$ pour le CIUSSS en 2020-2021

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a conclu son année financière 2020-2021 avec un déficit global de 1 041 027 $.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a procédé au dévoilement de son rapport financier dans le cadre sa séance publique annuelle d’information présentée mercredi en fin de journée.

Le montant comprend un surplus de 447 759 $ pour le fonds d’exploitation et un déficit de 1 518 786 $ pour le fonds d’immobilisation.

On a le surplus cumulé pour aller éponger le déficit que l’on fait d’année en année. Il n’y a pas de problème à ce niveau-là , a soutenu la directrice des ressources financières et de l'approvisionnement, Julie Potvin. La firme Raymond Chabot Grant Thornton a réalisé les états financiers.

Selon le membre du comité de vérification Dominique Blackburn, les coûts COVID-19 représentent actuellement 4,9 % du budget d’exploitation du CIUSSS.

Pour l'année financière 2019-2020, un léger surplus de 35 987 $ avait été présenté.

Retards dans les primes

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ), Julie Bouchard, a envoyé une lettre pour se plaindre au conseil d’administration que les infirmières n’aient toujours pas reçu les primes promises par le gouvernement.

Plus de six mois après la conclusion de cette entente, voilà déjà que s’effondrent les nouvelles bases sur lesquelles nous tentons de construire. En effet, le 6 novembre dernier, nos 3400 membres s’attendaient à recevoir les premiers montants de 600 $ qui leur sont dus, ce qui ne s’est pas concrétisé. Au contraire, c’est dans la plus grande indifférence que l’administration s’est limitée à dire que le système de paie était débordé comme si une catastrophe imprévisible s’était abattue dans les bureaux , a lu la présidente du conseil d’administration, France Guay.

Julie Bouchard a terminé sa missive en demandant entre autres au conseil d’administration quand les infirmières pourront recevoir leurs primes. La présidente-directrice générale du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Julie Labbé, a soutenu comprendre cette situation déplorable.

C’est un sujet qui est d’actualité. On attend encore des orientations provenant du ministère. On comprend très bien l’insatisfaction liée à certains délais occasionnés. Afin d’éviter toutes situations ou erreurs déplorables, il nous est recommandé par le fournisseur de paie d’éviter de faire toute manipulation manuelle dans notre système , a expliqué Julie Labbé, ajoutant maintenir les communications avec leurs fournisseurs afin que la situation soit stabilisée dans les plus brefs délais.

Le CIUSSS dans les médias

Sans surprise, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a connu une visibilité médiatique très importante en 2020-2021, en raison de la pandémie. Plus de 2300 demandes ont été traitées par le service des communications. Ce nombre est quatre fois plus élevé que le nombre observé au cours des dernières années.

Ce sont plus de 75 porte-parole différents qui ont accordé quelque 573 entrevues à des représentants des médias du Saguenay–Lac-Saint-Jean et d'ailleurs au Québec, ce qui représente le double d'entrevues accordées habituellement par notre organisation , peut-on lire dans le rapport annuel, en calculant toutes les personnes qui ont parlé au nom du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .