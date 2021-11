Attaque au camion-bélier : la famille de la 11e victime se souviendra de son sourire

Chaque fois, le personnel s'est empressé de la ramener à la vie dans les hôpitaux où elle a séjourné depuis qu'elle est devenue l'une des 26 victimes de l’attaque au camion-bélier de la rue Yonge, à Toronto, le 23 avril 2018.

Mme Tesfamariam, chaque fois, retournait à sa rééducation. Elle a dû réapprendre à parler à travers une valve de ventilation, un processus rendu difficile par sa paralysie à partir du cou.

Pourtant, elle gardait le sourire, selon sa famille, et remplissait même la pièce d'un rire tonitruant quand elle le pouvait.

Le 28 octobre, son cœur a finalement cessé de battre pour de bon, dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Michael Garron. Elle est décédée en raison d'une hémorragie pulmonaire massive due au fait qu'elle était sous respirateur depuis des années, a indiqué sa famille.

Sa vie était belle, puis l'attaque a eu lieu , a déclaré sa sœur Azeb Tesfamariam lors d'une entrevue téléphonique depuis l'Érythrée, où la femme de 65 ans a été enterrée la semaine dernière.

Elle ne s'est jamais plainte, elle n'a jamais maudit , a déclaré son frère Belay Tesfamariam depuis Washington.

Elle peut enfin se reposer

Le 23 avril 2018 à 13 h 20, elle appelait sa sœur pour discuter. Les deux se parlaient de nombreuses fois chaque jour. Mme Tesfamariam a dit à sa sœur qu'elle voulait profiter du soleil en cette journée exceptionnellement chaude avant de se rendre en métro à Fudger House, le foyer de soins de longue durée où elle travaillait comme infirmière.

Environ 10 minutes plus tard, Mme Tesfamariam, alors âgée de 62 ans, marchait vers le nord sur le trottoir de la rue Yonge alors qu'Alek Minassian se dirigeait vers elle dans une camionnette de location. Elle s'est arrêtée à la vue de la camionnette et a essayé de s'écarter de son chemin, a-t-on appris lors du procès pour meurtre, mais elle a été frappée et projetée au sol, subissant de multiples blessures.

Dix personnes sont mortes ce jour-là et 16, dont Mme Tesfamariam, ont été blessées.

Elle passera le reste de sa vie à l'hôpital, d'abord à l'hôpital Sunnybrook, où elle a été transportée en urgence immédiatement après l'attaque, puis à l'hôpital Michael Garron.

Elle s'est vraiment battue pendant trois ans et demi , a déclaré sa nièce, Luwam Ogbaselassie, l'un des nombreux membres de sa famille à Toronto qui ont aidé à prendre soin d'elle. Je suis excessivement triste, mais il y a aussi un vrai sentiment de soulagement qu'elle puisse enfin se reposer.

Un sourire contagieux

Mme Tesfamariam est née le 12 mars 1956 en Éthiopie, troisième aînée d'une famille de quatre frères et cinq sœurs.

Elle est devenue enseignante dans une école primaire et, dans les années 1980, elle a déménagé en Érythrée pour rejoindre ses parents, qui s'y étaient installés plus tôt, selon sa famille.

Lorsque la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie s'est intensifiée, Mme Tesfamariam est partie pour une nouvelle vie au Canada. Après un séjour à Montréal, elle a pris le chemin de Toronto.

En 1999, à l'âge de 43 ans, Mme Tesfamariam est retournée à l'école pour devenir infirmière. Elle a finalement trouvé sa vocation en tant qu'infirmière à Fudger House.

Déterminée à vivre

Mme Tesfamariam arrivait toujours au moins une heure en avance au travail et restait toujours tard, selon son ancienne collègue Elena Benito.

Tous les résidents qui connaissaient Amaresh s'ennuient d'elle , a déclaré Mme Benito.

Mme Tesfamariam avait des plans de retraite, qui devait avoir lieu en septembre 2018.

Elle avait une grande famille qu'elle voulait voir, avec des proches en Érythrée, en Éthiopie, en Allemagne, en Italie et à travers le Canada et les États-Unis, selon Mme Benito.

Ces membres de la famille sont venus lui rendre visite à l'hôpital à la place.

Elle était spéciale, elle gardait la famille unie, surtout après la mort de nos parents , a déclaré son frère. Maintenant qu'elle est partie, nous sommes vides.

Pas plus que quelques mois

Les médecins ont dit à la famille qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Mme Tesfamariam vive plus de quelques mois après l'attaque, mais elle était déterminée à vivre.

Elle disait : Je vais rentrer à la maison, peut-être en fauteuil roulant, mais je vais rentrer à la maison , a déclaré sa nièce.

La famille a ramené son corps à Asmara la semaine dernière. Un important contingent s'est présenté à l'aéroport de la capitale érythréenne pour l'accueillir.

Maintenant, sa famille vit avec le souvenir du sourire éclatant de Mme Tesfamariam.

Ma meilleure amie me manque , a déclaré Azeb Tesfamariam, en larmes. Elle devrait encore être ici avec moi.

Avec les informations de CBC News