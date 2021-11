Vancouver coupé de l’Intérieur de la C.-B et du reste du Canada par la route

Les inondations, les glissements de terrain et les éboulements des derniers jours ont paralysé la plupart des grandes artères routières du sud de la Colombie-Britannique. Des équipes travaillent d’arrache-pied pour débloquer les routes qui relient le Grand Vancouver à l'intérieur de la province et au reste du Canada, explique le gouvernement. Celui-ci ajoute toutefois que quand les routes seront dégagées, elles seront ouvertes uniquement pour les déplacements essentiels.

Voici un survol de l’état des principales routes touchées par les inondations dans le sud de la Colombie-Britannique.

Route 1 (La route Transcanadienne)

Elle relie le Grand Vancouver à la vallée du Fraser et au reste du Canada. Elle est très utilisée pour le transport de marchandises.

Fermée entre Abbotsford et Chilliwack pour cause d’inondations

Fermée entre Hope et l’est de Chilliwack, en raison d’une coulée de boue

Fermée entre Hope et Spences Bridge pour cause d’inondations

Plusieurs sections de la route 1 ont été endommagées, notamment dans le canyon du Fraser. La province avertit qu'il faudra s'attendre à des délais de réparation plus longs et ne fournit pas de date estimée de réouverture.

Route 1 (La route Malahat, sur l’île de Vancouver)

Elle relie le Grand Victoria à la vallée de Cowichan.

Une seule voie ouverte à la circulation, pour les déplacements essentiels en journée

Fermée de 18 h et 6 h toutes les nuits jusqu’au 22 novembre

Route 3

Elle longe la frontière sud de la Colombie-Britannique et relie Hope à la frontière albertaine.

Fermée à l'est de Hope à la hauteur de la vallée Sunshine, en raison d’une coulée de boue

Fermée à l'est de Fernie pour cause d’inondations

Selon la province, la route 3 pourrait être rouverte d'ici la fin du week-end, mais pour les véhicules d'urgence seulement.

Route 5 (La route Coquihalla)

Elle relie la vallée du Fraser à l’intérieur de la Colombie-Britannique et au reste du Canada. C'est une route plus rapide que la Transcanadienne qui suit un tracé plus direct à travers les montagnes pour relier Hope et Kamploops

Fermée entre Hope et Merritt

Selon Paula Cousins, représentante du ministère des Transports et des Infrastructures pour la région de l’Intérieur, au moins cinq structures ont été endommagées et plusieurs portions de routes ont été emportées par les eaux. Elle indique que la route nécessitera d'importantes réparations avant que la circulation puisse y reprendre.

La prochaine mise à jour de l'état de cette route est prévue le 24 novembre, selon Drive BC.

Route 7

Elle commence à Port Coquitlam et longe la rive nord du fleuve Fraser jusqu'à Agassiz. C’est une route alternative à la route 1, mais moins large et plus sinueuse.

Une seule voie ouverte à la circulation à l’ouest d’Agassiz, pour les déplacements essentiels

Fermée à l’est d’Agassiz jusqu’à Hope, en raison d’une coulée de boue

Un glissement de terrain sur la route 7, en Colombie-Britannique. Photo : Ministère des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique

Route 8

Elle relie Merritt et Spences Bridge et est fermée sur toute sa longueur.

Paula Cousins indique que cette route a subi des dommages importants et que de multiples sections ont été emportées par l’eau. La prochaine mise à jour de l'état de cette route est prévue le 24 novembre, selon Drive BC.

Route 11

Elle relie Sumas sur la frontière américaine et Mission, elle est fermée à la hauteur d’Abbotsford pour cause d’inondations

Route 12

Elle relie Lytton à Lillooet.

Ouverte à la circulation

Route 99 (Sea-to-Sky)

Elle quitte le Grand Vancouver par le nord et rejoint la Transcanadienne à la hauteur de Cache Creek en passant par Squamish, Whistler et Lillooet. C'est une route alternative pour rejoindre l'intérieur de la province et le reste du Canada.