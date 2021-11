Malentendu sur la paternité de chansons attribuées à Dédé Fortin des Colocs

C'était comme mon petit frère. Guy Lapointe était le colocataire d'André Fortin, avec lequel il a cosigné la chanson Dédé. Selon l’auteur-compositeur-interprète, ICI Musique s'apprêtait à diffuser six de ses chansons, mais en les qualifiant de textes inédits de Dédé Fortin .

Je pense que quelqu'un est allé vite en affaires. Ce sont des chansons qui sont déclarées à la SOCAN, qui sont enregistrées, j'ai soit des notes manuscrites, soit des vieux documents informatiques. Il y en a qui ont été endisquées, qui sont jouées régulièrement en spectacle. Il ne fallait pas chercher fort, fort pour ne pas me trouver , souligne-t-il.

L'histoire commence à Chicoutimi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Réal Fortin croit avoir trouvé six textes inédits dans l'ordinateur de son regretté frère Dédé. ICI Musique décide de les mettre en musique avec l'aide, entre autres, d'Antoine Gratton, de Mara Tremblay et d'Élage Diouf.

L'auteur-compositeur-interprète Guy Lapointe était un ami d'André Fortin, avec lequel il a cosigné la chanson « Dédé ». Photo : Radio-Canada

Mais Guy Lapointe affirme être l’auteur de ces textes. Moi, je l'ai découvert hier soir à 23 h, la veille du lancement... Parce qu’on m'avait averti qu'il y avait La maudite ride de bicyk seulement. Moi, je pensais que c'était seulement une chanson. Quand j'ai regardé le communiqué, j'ai vu six titres et certaines chansons que j'avais pratiquement oubliées tellement ça fait longtemps , raconte-t-il.

Guy Lapointe avait déjà endisqué quatre des six chansons. Mis au fait de ces affirmations, Radio-Canada a décidé de reporter la diffusion de l'émission.

On a appris ça, ç’a été étonnant pour tout le monde. On a tout de suite informé la famille de ces choses-là, parce qu’on ne s'attendait pas à ça évidemment. C'est sur les six chansons en ce moment, donc, il y a des vérifications à faire , explique Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal à Radio-Canada.

Le frère de Dédé Fortin, Réal, a décliné notre demande d'entrevue.

La question qui se pose maintenant, si je me place dans les souliers de ceux qui préparent cette émission-là, c'est de savoir qui dit vrai. […] Malheureusement, il n'y a pas de miracle, explique l’avocat Stéphane Gilker, spécialisé notamment en propriété intellectuelle. Si M. Lapointe devait poursuivre, il supporterait le fardeau de convaincre le juge de façon prépondérante que sa version est la bonne.