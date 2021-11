La vague de COVID-19 aurait atteint un plateau au Yukon

Depuis le début de la pandémie, le Yukon a enregistré 1322 cas de COVID-19 et onze décès. Selon les données du gouvernement, six malades se trouvent actuellement dans les hôpitaux.

Le médecin hygiéniste en chef par intérim, André Corriveau, est d’avis que l'imposition rapide de mesures strictes, comme limiter le nombre de participants dans les rassemblements ou ordonner le port du masque, permettra de freiner la propagation.

Il est trop tôt pour dire combien efficaces seront ces mesures. Selon mon expérience, dans d’autres provinces et territoires, cela prend deux à trois semaines avant de pouvoir déterminer correctement l’impact , a-t-il commenté.

« Au cours de la dernière semaine, nous remarquons un plafonnement de la courbe, toujours élevée, mais nous croyons être dans la bonne voie pour casser le taux de transmission. » — Une citation de André Corriveau, médecin hygiéniste en chef par intérim

Le Dr Corriveau, qui a œuvré tour à tour en Alberta et dans les territoires voisins, ces derniers mois, rappelle que l'objectif est également de protéger le système de santé qui, dans le Nord, peut vite être surchargé.

Je pense que le Yukon est en très bonne position. Vos taux d'immunisation de base sont plus élevés, on n’a pas vu une grosse augmentation des cas à l’hôpital au cours de la dernière semaine, alors ça indique qu’on a une bonne base de protection , précise-t-il, en comparant les résultats du Yukon à ceux du reste du pays.

Les écoliers, cible importante du virus

La nouvelle vague causée par le variant Delta se propage tout particulièrement chez les enfants d'âge scolaire, qui représente maintenant le tiers des cas actifs, a expliqué le Dr Corriveau.

Les données indiquent, par ailleurs, un taux de contamination d’à peine 4 % chez les adolescents de 12 à 17 ans, dont 77 % ont obtenu leurs deux doses de vaccins. André Corriveau croit que le vaccin pour les enfants âgés entre 5 et 11 ans, une fois approuvé, permettra de lutter plus efficacement contre le virus.

De nombreux parents se sont d’ailleurs montrés particulièrement inquiets, ces dernières semaines, devant les éclosions successives dans les écoles.

Le médecin hygiéniste en chef par intérim explique toutefois que, selon les données de traçage, ce sont les activités récréatives et les fêtes, et non les écoles, qui sont propices à la propagation.

Néanmoins, certains parents demandent à ce que des tests rapides soient distribués pour leur permettre de décider d'envoyer ou non leurs enfants en classe, une pétition en ce sens a récemment été remise aux autorités.

L'École élémentaire de Whitehorse a fait l'objet de plusieurs éclosions de COVID-19 ces derniers jours. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Le coprésident du conseil scolaire de l'école d'immersion française de Whitehorse, Thane Phillips, explique que c’est une avenue privilégiée par plusieurs.

« Les tests rapides rendraient les choses plus simples, à tout point de vue, pour tous ceux de ce côté [de la situation]. » — Une citation de Thane Phillips, coprésident du conseil scolaire de l'École élémentaire de Whitehorse

Le premier ministre du Yukon, Sandy Silver, a souligné au cours du même point de presse que les enseignants et le personnel des écoles ont maintenant accès aux tests moléculaires rapides.

Quant à l’utilisation de tests rapides antigéniques de dépistage, le docteur Corriveau assure que la question est à l'étude.