Deux nouveaux visages au sein du conseil municipal de Hearst

Au total, quatre candidats avaient posé leur candidature pour combler les sièges laissés vacants par les départs de Marc Ringuette et Conrad Morin. Le premier a quitté ses fonctions en raison d’un déménagement, et le deuxième, en raison de la politique de vaccination obligatoire des employés de Hearst.

Les nouveaux élus termineront la dernière année du mandat du conseil avant les élections municipales d’octobre 2022.

Avec ces nouvelles recrues, la conseillère Josée Vachon demeure la seule femme à siéger au conseil municipal de Hearst.

Patrick Vaillancourt est né à Hearst d’une mère enseignante et d’un père qui œuvrait dans le domaine des ventes. Il a lui-même choisi la même voie.

Après ses études postsecondaires, il a travaillé pendant plusieurs décennies en ventes dans le domaine automobile et forestier.

Plusieurs dans la communauté le connaissent pour son travail comme président de l’équipe junior A locale des Lumberjacks de Hearst, ou encore, pour son rôle au conseil administratif de la caisse populaire de Hearst.

Je voulais relever le défi d’entrer en politique, alors j’ai saisi l’opportunité raconte le nouveau conseiller.

« Ma femme me supporte à 100 %, et on fait un beau travail d’équipe, moi et elle. »