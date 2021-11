Tristan Malavoy, lauréat du prix littéraire France-Québec 2021

L'œuvre publiée aux Éditions du Boréal aborde le sort des femmes, celui des personnes Afro-Américaines ainsi le douloureux destin de La Nouvelle-Orléans aux prises avec de nombreuses tempêtes et épidémies.

Les mots me manquent et vont me manquer encore un moment , a écrit sur Facebok celui qui est écrivain, poète, mais aussi musicien et éditeur.

Une tournée littéraire organisée par la Fédération France-Québec/francophonie est offerte au lauréat de même qu’une bourse de 5000 euros (environ 7500 dollars).

Le prix France-Québec a pour vocation de faire découvrir et aimer la littérature québécoise en France. Le journaliste et écrivain Michel Jean avait remporté le prix l'année précédente avec Kukum.

L’Œil de Jupiter est le deuxième roman de Tristan Malavoy après Le Nid de pierres paru en 2015.