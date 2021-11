Winnipeg adopte sa première stratégie pour lutter contre la pauvreté

Le plan adopté dans la capitale manitobaine sera mis en oeuvre pour une période de 10 ans. Il vise à garantir une équité sur l’accès à de nombreux services municipaux comme le logement, le transport, l’emploi.

La Stratégie publiée sur le site Internet de la Ville de Winnipeg, souhaite également augmenter le sentiment de sécurité pour tous garantir la sécurité alimentaire en élargissant le système de résilience alimentaire. L’objectif est aussi de rendre tous les services municipaux inclusifs et accessibles.

Winnipeg souhaite ainsi être une ville vibrante et en santé où la qualité de vie des résidents est la priorité . En implantant cette stratégie, elle la Ville veut être proactive pour réduire la pauvreté en travaillant en collaboration avec le monde communautaire, les acteurs économiques et les citoyens de la ville.

Animateur communautaire au conseil de planification sociale de Winnipeg, Josh Brandon se réjouit de cette action des élus.

Josh Brandon est porte-parole de la coalition Make Poverty History Manitoba (archives) Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Il estime que c’est un changement important dans la façon dont la Ville considère le problème de la pauvreté, devenu encore plus grand avec la pandémie.

On a plusieurs membres du conseil qui disaient que ce n’est pas une responsabilité municipale et on voit que tous les groupes communautaires qui demandent des actions, ça a un effet , de dire M. Brandon

Une dizaine de personnes se sont exprimées mercredi devant le maire et les membres du comité pour appuyer cette stratégie.

Sauf qu’elles ont déploré le fait que le plan détaillé en huit grands objectifs ne contienne aucune cible concrète, pas plus qu'il ne prévoit d’échéanciers ou d’estimations financières.

Plusieurs intervenants ont demandé que cette stratégie s’accompagne maintenant d’un financement adéquat.

Il y aura présentation du budget et j’espère qu’il y aura les ressources pour réaliser ces ambitions , lance-t-il.

Winnipeg va dévoiler son budget 2022 la semaine prochaine. Alors que le provincial et le fédéral présentent leur budget plus tard au printemps.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Le maire Brian Bowman a qualifié le document d'une bonne première étape pour contrer la problématique. Il estime que la Ville devait se contenter des ressources dont elle dispose. Il ajoute que les trois ordres de gouvernement devraient être plus astucieux et plus efficaces dans leurs dépenses pour réduire la pauvreté.

Josh Brandon souhaite qu'en vue des élections municipales de 2022, les prochains candidats n'oublient pas la stratégie acceptée aujourd'hui et en fassent une priorité de leur campagne électorale.

Selon le document de la Stratégie de lutte à la pauvreté, 1 personne sur 8 à Winnipeg vit dans la pauvreté, ce qui équivaut à 13 % de la population. Un Autochtone sur quatre et un nouvel arrivant récent sur quatre vivent également cette situation.

Avec les informations de Julien Sahuquillo et de Bartley Kives