Fred Pellerin et Alexandra Stréliski avec l’OSM pour Noël à Radio-Canada

En plus des incontournables que sont À l’année prochaine, En direct du jour de l’An, Infoman, et Le Bye Bye, la programmation du temps des Fêtes de Radio-Canada prévoit notamment plusieurs rendez-vous musicaux avec Alexandra Stréliski, Fred Pellerin, l’OSM, mais aussi Jean-Pierre Ferland, Elisapie Issac et Salebarbes.

Le 12 décembre, à 20 h, ICI Télé et ICI Musique diffuseront le concert Alexandra Stréliski et l’ OSMOrchestre symphonique de Montréal au Festival International de Jazz de Montréal 2021. L’artiste québécoise sera bien évidemment au piano tandis que Luc-Moreau dirigera l’orchestre. Les mélomanes pourront aussi retrouver ce concert sur Tou.tv et sur OHdio.

Les adeptes de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) ne voudront pas rater, deux semaines plus tard sur ICI Télé, ICI Première et ICI Musique, la rencontre entre l’ OSMOrchestre symphonique de Montréal dirigé par Kent Nagano et le conteur Fred Pellerin, qui mettra en valeur un lieu qui fait déjà presque office d’antiquité : le bureau de poste du village. Fred Pellerin et l’ OSMOrchestre symphonique de Montréal - La poste du paradis pourra être aussi être écouté sur OHdio à partir du 27 décembre.

Toujours dans le registre musical, l’émission Je suis Ferland réunira, le 13 décembre à 21 h sur ICI Télé, André Robitaille et Jean-Pierre Ferland pour un entretien, qui se veut sans filtre et sans censure, sur le legs artistique du chanteur.

Le 9 décembre, à 21 h, le public pourra voir, sur ICI Télé le documentaire Elisapie - Faire face à la musique, qui constitue un voyage au cœur de l’univers créatif de l’artiste inuk.

Elisapie et Natasha Kanapé Fontaine Photo : Radio-Canada

Ambiance festive les samedis 4, 11 et 18 décembre, à 19 h sur ICI Télé, avec Salebarbes aux Îles. Ces trois émissions spéciales sur le groupe Salebarbes ont été tournées aux Îles-de-la-Madeleine.

Autres émissions programmées pour le temps des Fêtes : Le Show du refuge (le 19 décembre à 20 h), Le chemin de Noël (le 25 décembre à 21 h) et les documentaires Qui veut brûler le père Noël? (le 18 décembre à 22 h 30) et Vous pouvez rêver (le 14 décembre à 21 h), où la comédienne Mélissa Bédard part à la rencontre de ceux et celles qui font le Québec multiculturel pour dresser un portrait de la diversité ethnique québécoise.

Les autres plateformes de Radio-Canada ne sont pas en reste. ICI ARTV diffusera, le 3 décembre à 20 h, en primeur le spectacle UN de l’homme de théâtre Mani Soleymanlou.

À noter aussi que les émissions spéciales du temps des fêtes sur ICI Télé et ICI ARTV seront proposées en primeur ou en rattrapage sur ICI TOU.TV incluant toute la soirée du 31 décembre.