11 employés de l’école Pointe-Lévy atteints de COVID-19

Pour l’instant, 11 employés ont reçu un résultat de test positif et 156 autres ont passé un test de dépistage mercredi.

C'est une situation qui est sérieuse et un peu angoissante. Si on a du personnel qui ne peut pas se présenter au travail, avec la pénurie que nous vivons, ça peut présenter un second très gros problème , commente la directrice générale du Centre de service scolaire des Navigateurs, Esther Lemieux.

Un élève a aussi reçu un diagnostic de COVID-19, mais ce cas n’est possiblement pas lié à l’éclosion en cour alors qu’il a passé le test de dépistage avec ses parents à l’extérieur de l’école.

Au moins vendredi les jeunes étaient en journée pédagogique, ainsi que lundi. Donc l'éclosion, pour le moment, elle n'est pas chez les élèves. Elle est vraiment chez le personnel , précise la directrice.

Le centre de service scolaire attend les résultats du dépistage massif effectué auprès du personnel avant de décider s’il faudra faire la même chose avec les élèves de l’école.