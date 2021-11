Shawinigan aura sa première école secondaire alternative

Les inscriptions seront ouvertes aux élèves finissants des écoles alternatives du Centre de services scolaire de l’Énergie, mais également au grand public.

Les élèves de première secondaire seront les premiers à pouvoir s’inscrire. On va voir les inscriptions. Si c’est possible d’ouvrir plus d’une classe, on est ouverts à cette idée-là , a déclaré Stéphane Robitaille, directeur des écoles primaires de l’Énergie et de la Tortue-des-Bois.

La formule sera ensuite élargie au fur et à mesure que la première cohorte d’élèves gravira les différents niveaux. Dès 2026, tous les élèves de secondaire un à cinq pourront en bénéficier. À terme, l’établissement estime pouvoir accueillir 150 élèves.

Une formule pour les élèves autonomes

Ce modèle éducatif, qui n’est utilisé que dans la région de Montréal au niveau secondaire, permet à l’élève de déterminer lui-même les buts qu’il souhaite atteindre. Avec l’encadrement du personnel de l’école, il détermine ses horaires et ses apprentissages librement.

On parle d’un élève curieux qui a envie de faire des projets, a indiqué Stéphane Robitaille au sujet de la clientèle visée. C’est un élève qui a envie de s’impliquer, de discuter, et qui a une certaine autonomie. C’est un élève qui aime travailler en équipe.

Des parents d’élèves qui fréquentent les deux écoles primaires alternatives de la région sont à l’origine du projet. Ceux-ci souhaitaient que leurs enfants puissent poursuivre leur éducation selon le même modèle alternatif.

Une rencontre d’information destinée aux élèves et aux parents aura lieu le 25 novembre à l'École primaire de l'Énergie.