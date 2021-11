23 M$ supplémentaires du gouvernement albertain pour les personnes vulnérables

Le gouvernement de l'Alberta investit 23 millions de dollars supplémentaires pour les sans-abri et les victimes de violence familiale. Ces fonds devraient permettre la création de 1200 lits supplémentaires pour sans-abri à Edmonton, dont 200 au stade Commonwealth.

Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, se réjouit de ce financement.

Un rapide coup d'œil à l'extérieur de la fenêtre, et vous verrez à quel point cette annonce est importante pour les sans-abri d'Edmonton qui cherchaient un endroit chaud pour dormir cet hiver , lance-t-il en conférence de presse.

Du montant, 13 millions de dollars serviront à financer les refuges d’urgence pour sans-abris, 6,5 millions seront consacrés à des unités d’isolement et 2 millions de dollars iront aux refuges d’urgence pour les femmes.

Le gouvernement indique que le financement permettra, entre autres, d’agrandir 14 refuges pour sans-abri afin de répondre aux exigences en matière de distanciation physique et d'offrir des services de repas régulier, des douches, et d'autres services, notamment en matière de dépendances, de santé mentale et de logement.

Jason Kenney admet que bien que ce financement soit important, il n’est pas suffisant pour les besoins à long terme .

C’est une réponse à une situation urgente pour les sans-abri , dit-il, précisant que la saison hivernale imminente mélangée avec la pandémie nécessite une réponse rapide. Il ajoute toutefois que la création du comité de lutte contre l’itinérance permettra de trouver des solutions à plus long terme.

Création d’un groupe de travail de lutte contre l’itinérance

Le gouvernement a également annoncé mercredi la création d’un groupe de travail sur l’itinérance qui réunira des experts et des intervenants du milieu communautaire pour étudier les impacts du sans-abrisme sur la communauté.

Le groupe tentera de trouver de nouveaux moyens et créer un modèle pour lutter contre ce fléau social et formulera des recommandations utiles à la mise sur pied d’un plan d’action sur l’itinérance dans la province, explique le communiqué.

Le chef de police d’Edmonton, Dale McFee, se réjouit d’être nommé coprésident de ce comité.

Selon lui, une meilleure harmonisation des normes relatives aux refuges permettra de s’assurer que les personnes vulnérables ont un soutien adéquat et ont accès à un continuum complet de soins à travers la province.

Un peu trop tard

Selon le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta, ces annonces viennent un peu trop tard .

L’opposition néo-démocrate rappelle le financement inconstant du gouvernement conservateur uni dans la dernière année, notamment en matière d’aide aux personnes vulnérables.

Elle ajoute que plusieurs études sur l’itinérance dans la province existent déjà, affirmant que l’annonce de la [création d’un groupe de travail de lutte contre l’itinérance] est simplement une façon de retarder la mise en place de mesures réelles.

Le NPD de l’Alberta rappelle également que lors de son premier budget, Jason Kenney a fait des coupes importantes dans les logements abordables. L'opposition accuse le gouvernement d’avoir contribué lui-même à la situation actuelle.