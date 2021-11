Sophie Cadieux et Céline Bonnier parmi Les reines au TNM

Normand Chaurette a écrit Les reines il y a 30 ans, en se basant sur la pièce Henri III, tirée de la première tétralogie de Shakespeare. Elle a été présentée pour la première fois en 1991, dans une mise en scène d’André Brassard.

Elle met en scène six reines anglaises qui vont se croiser le 20 janvier 1483, un soir de tempête où le roi Édouard IV agonise alors que son frère cadet, Richard, parcourt le palais pour assassiner ceux et celles qui le séparent de la couronne.

Quelques-unes des interprètes en prestation, dans le décor vertical imaginé par Michel Goulet Photo : Théâtre du Nouveau Monde / Yves Renaud

Une distribution royale

Les reines sont interprétées par Céline Bonnier (Isabelle Warwick), Sophie Cadieux (Anne Warwick), Kathleen Fortin (Reine Elisabeth), Marie-Pier Labrecque (Anne Dexter), Monique Spaziani (Reine Marguerite) et Sylvie Léonard (Duchesse d’York).

Le choix de la distribution était d’ailleurs la pierre angulaire de cette nouvelle mise en scène, selon Denis Marleau, qui avait déjà travaillé avec Céline Bonnier, Sophie Cadieux et Monique Spaziani par le passé.

Dans les émotions, elles vont du grand rire à la tragédie, et pour Normand Chaurette, c’est quelque chose de très important, cette incarnation. Ces femmes, qu’il a tirées de Shakespeare, sont devenues pour lui des protagonistes, alors qu’elles étaient toujours au second plan dans l’œuvre de Shakespeare , a-t-il affirmé au micro de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18.

Une œuvre qui résonne différemment 15 ans plus tard

Pour certains aspects de la pièce, Denis Marleau a renoué avec des collègues de 2005, notamment avec Michel Goulet à la scénographie et Stéphanie Jasmin à la collaboration artistique et à la conception vidéo.

Il est aussi allé chercher de nouvelles personnes dont Alexander MacSween à la musique et Ginette Noiseux aux costumes, deux artistes qui amènent un nouveau regard , affirme-t-il. Mais c’est surtout le passage du temps qui permet à l’œuvre d’avoir une résonance différente.

Isabelle Warwick et Reine Elisabeth, interprétées respectivement par Céline Bonnier et Kathleen Fortin Photo : Théâtre du Nouveau Monde / Yves Renaud

Ça prend une autre dimension. En 15 ans, on a évolué et l’œuvre nous parle différemment. Il y a des thématiques qui résonnent davantage aujourd’hui que lorsque je l’ai montée en 2005, a expliqué Denis Marleau. On parle des réfugiés qui accostent sur les rivages de l’Angleterre. Ces mouvements de migration sont une réalité qui nous parle beaucoup plus maintenant qu’il y a 15 ou 20 ans.

Les reines, figures ambivalentes

S’il y a une chose qui n’a pas changé depuis la première version de la pièce, c’est le côté tout à fait paradoxal des six personnages principaux; six femmes qui aspirent au pouvoir tout en étant limitées par la société patriarcale de leur époque.

Normand a pris un malin plaisir à débusquer ces personnages dans leurs contradictions , affirme Denis Marleau à cet égard. Bien que les femmes du château soient des rivales absolues, elles finissent par démontrer une certaine sororité face à leur malheur commun.

Ce sont des femmes qui sont victimes du pouvoir des hommes, qui sont hors champ dans la pièce, résume Stéphanie Jasmin. ll y a aussi une forme de solidarité entre elles, malgré toutes les rivalités. Elles sont toutes victimes de la même situation historique et politique de l’époque.

Les reines est une création du Théâtre du Nouveau Monde et de UBU compagnie de création.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.