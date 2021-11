La Forêt nourricière imaginée par l’artiste et étudiant Rotchild Choisy

À écouter : Un projet de forêt nourricière à l'Université de Moncton

Cette forêt qui pousse au centre du campus de Moncton est une initiative lancée par Alex Arseneau, le président sortant de FÉÉCUMFédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton .

La FÉÉCUMFédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton a d’abord approché l’artiste pour le projet d’art, puis celui-ci a proposé d’exposer ses œuvres.

Ça fait une genre de promotion pour le projet parce que les gens n’arrivent pas vraiment à s’imaginer comment ça va être , a indiqué Rotchild Choisy.

Rotchild Choisy est étudiant de 4e année en arts visuels à l’Université de Moncton. Il est originaire d'Haïti et habite à Moncton pour ses études.

Des œuvres de l'exposition « Ambiance verte et écolo». Photo : courtoisie / Rotchild Choisy

Je suis pas mal fier. C’est comme ma première exposition qui a été faite en dehors d’un cadre de cours , a-t-il indiqué.

Pour réaliser l’exposition, Rotchild Choisy s’est inspiré de la liste des arbres plantés dans le jardin. Il a ensuite entrepris des recherches sur l'évolution des plantes.

Rotchild Choisy est étudiant de 4e année en arts visuels à l’Université de Moncton Photo : courtoisie / Rotchild Choisy

Dans l’exposition, on retrouve les croquis et les œuvres finales, qui sont des aquarelles sur papier, qui ont été modifiées à l’ordinateur.

On retrouve aussi des cartographies et des photographies de la Forêt nourricière prise par Rotchild Choisy, qui lui ont permis d’étudier et d'imaginer l’évolution des arbres et des arbustes.

Une forêt qui grandit

Près de 200 arbres et arbustes poussent tranquillement sur le campus depuis mai dernier.

Les dizaines de bénévoles ont emprunté des techniques utilisées par les peuples autochtones, qui ont perfectionné la culture des fruits pendant des millénaires, lorsqu’ils ont planté leurs arbres et leurs arbustes.

Des étudiants et bénévoles pendant la plantation en mai. Photo : Facebook (@feecum)

Le but de la forêt est d’augmenter le nombre d’arbres et de haies fruitiers sur le campus universitaire, dont la communauté universitaire et le public pourront se servir.

Ça a aussi pour but de sensibiliser la communauté à l’importance de la biodiversité et de l'autosuffisance alimentaire.

On pourra entre autres manger des pommes, des prunes, des poires, des bleuets, des framboises et des noix grâce à cette initiative.

L'exposition Ambiance verte et écolo sera présentée jusqu'au 21 novembre à la Galerie Triangle du Département des arts visuels de l'Université de Moncton.