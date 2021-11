52 fusions municipales imposées au Nouveau-Brunswick

Un monde municipal transformé

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance, Daniel Allain, compte faire un grand ménage dans le monde municipal au Nouveau-Brunswick. Il fera passer le nombre d’entités, villages, villes et districts de services locaux de 340 à 90.

Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance, entend réaliser une réforme en profondeur du monde municipal. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Ainsi, le nombre de municipalités passera de 104 à 78, et le nombre de DSL passera de 236 à 12 seulement. Tous ces changements ne seront pas soumis à des référendums. Ils seront imposés par des changements législatifs.

« Si on ne fait rien, on va être en crise de services, crise d’infrastructures, et on va perdre des possibilités de développement économique dans les 10 à 20 ans. » — Une citation de Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale

Toutes les fusions entreront en vigueur en janvier 2023, soit dans un an et un mois.

L’élection générale pour toutes les municipalités est repoussée à 2026.

La réforme de la gouvernance locale en bref : Entités totales : de 304 à 90

Gouvernements locaux : de 104 à 78

DSL : de 236 à 12

Entrée en vigueur des fusions : janvier 2023

Nombre de fusions : 52

Période de transition : 4 ans

Une réforme imposée par Fredericton

Selon le ministre, le besoin de changements importants est bien compris par la population. Mais si des voix s’élèvent pour contester la décision d’imposer des fusions, le gouvernement ira tout de même de l’avant. On va de l’avant avec, on va de l’avant, je ne fais pas la décision pour les gens d’aujourd’hui, pour les baby-boomers et la génération X, on le fait pour la génération future , a martelé le ministre Allain.

Une fois les changements réalisés, seulement 8 % de la population vivra dans un DSLDistricts de services locaux . Certains d’entre eux, explique le ministre, ne peuvent être fusionnés avec des municipalités ou des villages. Il cite en exemple Baie-Sainte-Anne et Pointe-Sapin.

La très grande majorité des districts de services locaux, qui ne disposent d'aucune forme de gouvernance locale, seront fusionnés. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le ministre Allain dit avoir tenu compte pour son redécoupage du monde municipal des communautés linguistiques. Ainsi, Belledune, surtout anglophone, ne sera pas fusionnée avec des villages francophones. Le ministre a aussi tenu compte des frontières naturelles, comme les rivières.

Des fusions dans toutes les régions

Selon les régions, les fusions prendront plusieurs aspects. Dans certains cas, des DSLDistricts de services locaux seront fusionnés avec des villes ou des villages, dans d’autres cas, des DSLDistricts de services locaux seront fusionnés les uns aux autres.

La carte des nouvelles entités de gouvernance locale au Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté/GNB

Fusions dans le Nord-Ouest

Communauté rurale du Haut-Madawaska, Lac Baker ;

Edmundston, parties de Saint-Jacques et Saint-Joseph ;

Rivière-Verte, Sainte-Anne-de-Madawaska, Saint-Léonard, Sainte-Anne, Notre-Dame-de-Lourdes ;

Grand-Sault, Drummond, Saint-André ;

Saint-Quentin, DSL Saint-Quentin, Saint-Martin-de-Restigouche ;

Kedgwick, Eldon (2 %), Saint-Jean-Baptiste-Menneval, White's Brook.

Fusions dans le Nord-Est

Campbellton, Atholville, Tide Head, Glencoe, DSL Dalhousie (15 %), McLeods, Dalhousie Junction, Balmoral-Maltais (20 %) ;

Eel River Crossing, Balmoral, Balmoral-Maltais (80 %), Blair Athol, Balmoral-Saint-Maure ;

Dalhousie, Charlo, Point La Nim, DSL Dalhousie (85 %), DSL Chaleur (40 %).

Fusions dans Chaleur

Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte, Madran, Petit-Rocher-Nord, Petit-Rocher-Sud, Tremblay, Dunlop, Robertville, Laplante, DSL Beresford ;

Bathurst, Tetagouche-Nord (87 %), Big River (40 %), DSL Bathurst (68 %) ;

Allardville, DSL Bathurst (32 %), Big River (60 %), DSL Beresford (partie), New Bandon-Salmon Beach, Tetagouche-Nord (13 %).

La Ville de Beresford se joindra aux villages de Nigadoo, de Petit-Rocher et de Pointe-Verte en plus de huit districts de services locaux. Photo : Gracieuseté/GNB

Fusions dans la Péninsule Acadienne

Saint-Léolin, Grande-Anse, Maisonnette, Bertrand, Poirier, Dugas, Anse-Bleue, New Bandon (90 %) ;

Caraquet, Bas-Caraquet, Saint-Simon, Pokesudie, Blanchard Settlement, Évangéline, Pokemouche (75%), Maltempec (15 %), Paroisse de Caraquet (80 %), Landry Office (55 %) ;

Lamèque, Sainte-Marie-Saint-Raphaël, DSL Shippagan (15 %), Pointe-Canot, Sainte-Cécile, Pointe-Alexandre, Petite-Lamèque, Haut-Lamèque, Coteau Road, Pigeon Hill, Cap Bateau ;

Shippagan, Le Goulet, Haut-Shippagan, DSL Shippagan (85 %), Baie du Petit Pokemouche, Pointe-Sauvage, Chiasson-Savoy, Inkerman Centre ;

Saint-Isidore, Paquetville, Paroisse de Paquetville, Paroisse de Saint-Isidore, Saint-Sauveur ;

DSL de l'Île Miscou, Notre-Dame-des-Érables, DSL Pokemouche (25 %), Landry Office (45 %), Maltempec (85 %), Paroisse de Caraquet (20 %), New Bandon (10%).

Il y aura six entités de gouvernance locale dans la Péninsule acadienne. Photo : Gracieuseté/GNB

Fusions dans Kent

Rogersville, Collette, Acadieville, DSL Rogersville, Harcourt (10%), Wedford (5 %), DSL Saint-Louis-de-Kent (5 %) ;

Saint-Louis-de-Kent, DSL Saint-Louis-de-Kent (95 %), Saint-Ignace, Aldouane, Saint-Charles-de-Kent (10 %) ;

Richibucto, Saint-Charles-de-Kent (90 %) ;

Rexton, DSL Richibucto, Weldford (95 %), Harcourt (80 %) ;

Bouctouche, Sainte-Anne-de-Kent, Wellington (90 %) ;

Saint-Antoine, DSL Grand Saint-Antoine, Wellington (10 %), Saint-Paul, Sainte-Marie ;

Cocagne, Dundas (95 %), Grande-Digue, Shediac Bridge-Shediac River ;

Harcourt (10 %), Carleton, Pointe-Sapin, Cap-de-Richibouctou.

Fusions dans le Sud-Est

Moncton, DSL de Moncton (7 %) ;

Dieppe, DSL Moncton (7 %), DSL Scoudouc (5 %) ;

Shediac, Shediac Cape, Scoudouc Road, Pointe-du-Chêne, Scoudouc (95 %) ;

Irishtown, Lakeville ;

Beaubassin-est, Cap-Pelé.

Augmentations des impôts fonciers

Dans certains cas, les fusions entraîneront des diminutions ou des augmentations des impôts fonciers. Toutefois, le gouvernement assure que si des augmentations importantes surviennent, elles seront échelonnées sur plusieurs années. Il n’est pas précisé, toutefois, sur combien d’années cela pourra se faire.

Les impôts fonciers pourraient augmenter dans certains cas, mais cela se fera progressivement, assure le ministre Daniel Allain. Photo : Radio-Canada / Pierre A. Richard

Le gouvernement n’a pas indiqué, non plus, quelles pourraient être les augmentations ou les diminutions pour chacune des communautés touchées.

Les taux d’impôts fonciers varieront selon les services offerts. Ainsi, si les résidents du territoire d'un ancien DSLDistricts de services locaux n’obtiennent pas tous les services offerts par la municipalité à laquelle il est fusionné, ils n’auront pas à payer le même taux d’impôt foncier que ceux de la ville en question.

Des changements rapides

Le ministre Allain compte présenter des modifications législatives pour la mise en place de toutes les fusions prévues dès cette session d’automne à l’Assemblée législative. Une équipe de transition, sous la direction du sous-ministre par intérim des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale Ryan Donaghy, sera mise en place durant la période de transition.

Des élections partielles sont prévues dans certaines municipalités en novembre 2022, pour adapter les conseils municipaux aux nouvelles réalités.

Dans les entités qui verront un changement de moins de 15 % de leur population, il n’y aura pas d’élection ;

Là où il y aura un changement de population de 15 à 50 %, se tiendront des élections partielles, pour que les nouvelles zones fusionnées puissent obtenir une représentation au conseil municipal ;

Là où les changements de population seront de 50 % et plus, il y aura une élection générale.

Des élections municipales auront lieu dans plusieurs endroits de la province, afin d'adapter les conseils municipaux aux nouvelles réalités. Photo : CBC

Le gouvernement va assumer tous les coûts liés aux 52 fusions qui auront lieu au cours de la prochaine année.

Les routes rurales

La responsabilité des routes situées actuellement dans les DSLDistricts de services locaux restera sous la responsabilité du gouvernement provincial. Ainsi, les nouvelles municipalités créées n’auront pas à assumer les coûts, parfois élevés, liés à l’entretien de ces routes.

De nouvelles responsabilités pour les commissions de services régionaux

Les 12 commissions de services régionaux joueront un plus grand rôle dans plusieurs domaines, qu’il s’agisse du développement économique, de la promotion touristique, du transport en commun, et du partage des coûts des infrastructures récréatives.

Les commissions de services régionaux joueront un rôle important dans plusieurs domaines dont le tourisme. Photo : Tourisme Nouveau-Brunswick

Les commissions auront aussi un rôle social à jouer, dans des domaines comme le logement abordable ou l’aide à l’intégration des nouveaux arrivants. Il est même question de promotion de la diversité et d’inclusion sociale.

Les commissions du Sud-Est, de Fundy et de la Capitale devront adopter une approche régionale à partir de 2024 sur les questions comme l’itinérance, la réduction de la pauvreté et la santé mentale.

Enfin, les commissions devront créer un comité de sécurité publique, qui sera chargé de mieux planifier les services d’urgence, qu’il s’agisse des services de police, de protection contre les incendies ou de planification des mesures d’urgence.

Pour ce qui est des services de police, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique travaillera avec les communautés pour améliorer les services. À long terme, toutefois, l’ensemble du modèle sera revu, question d’en assurer la viabilité.

Une nouvelle formule de péréquation

Le gouvernement provincial prévoit une nouvelle formule de péréquation, qui tiendra compte des restructurations. Des modifications législatives seront apportées dès 2022, et entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

Il n’y a aucun détail précis dans le Livre blanc, toutefois, sur ce que seront les changements apportés.