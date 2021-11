Une Guignolée des médias à géométrie variable en Abitibi-Témiscamingue

Après plus de 20 ans d’existence, le comité régional de la Guignolée cesse ses activités. Chacun des comités locaux sera responsable de choisir le type d’activités à organiser et d’en faire la promotion.

Selon Nathalie Larose, qui était responsable régionale des communications, les comités locaux ont exprimé le souhait de poursuivre de façon individuelle, comme ce fut le cas en décembre 2020 en raison de la pandémie.

Chaque comité est très indépendant et communique facilement avec les médias et sa population, note-t-elle. De tenir une conférence de presse dans une ville hôtesse et de désigner un porte-parole régional, ça devenait une surcharge qui était de moins en moins demandée par les différents comités. De toute façon, la gestion des dons amassés a toujours été traitée localement.

Alors que l’édition 2020 avait dû se dérouler de façon virtuelle, on sait déjà que des collectes dans les rues seront de retour dans quelques endroits de la région. C’est notamment le cas à Val-d’Or et Amos, où les traditionnels barrages routiers seront érigés. Le comité de La Sarre prévoit aussi revenir à cette formule, si toutes les autorisations sont obtenues.

L’an passé, des dons d’entreprises nous avaient permis de pallier le manque à gagner, mais c’est sûr que la journée de la Guignolée a toujours été très importante, avec une récolte d’environ 60 000 $, souligne Geneviève Larche, présidente du comité des Paniers de Noël de Val-d’Or. On s’attend à une aussi belle édition, avec un retour à une activité plus normale.

À Amos, il est toujours possible de procéder à un don en ligne, mais les bénévoles attendront les dons sur les six points traditionnels de collecte.

Même s’il n’y a pas de porte-parole régional, on pense que, localement, les gens seront au rendez-vous, souligne Andrée-Anne Guindon, secrétaire du comité. Ça semble très positif à date, avec le beau succès de notre déjeuner-bénéfice du 4 novembre.

Nathalie Larose-Jolette et Martine Dion de la Ressourcerie Bernard-Hamel en 2019 (archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

À Rouyn-Noranda, l’équipe de la Ressourcerie Bernard-Hamel a plutôt fait le choix de tenir un seul point de collecte, dans le stationnement du Wal-Mart, où les membres des médias se relaieront toute la journée.

On est encore en pandémie et c’est une énorme organisation qui mobilise 300 bénévoles, explique Nathalie Larose. On ne sait jamais ce qui peut arriver et on s’est dit que, tant que la situation resterait la même, on ne tiendra pas un grand événement comme c’était le cas depuis 20 ans. On espère que les gens vont se déplacer pour faire leur don, mais on invite aussi beaucoup les entreprises à organiser des collectes à l’interne. On s’attend aussi à un aussi beau résultat que l’an passé pour la collecte des denrées organisée par le Centre de services scolaire.

En 2020, la Grande guignolée des médias virtuelle avait permis d’amasser près de 160 000 $ dans la région, en forte baisse par rapport aux années précédentes.