Légère augmentation de la récolte annuelle de bois permise au Bas-Saint-Laurent

À l'échelle provinciale, le Forestier en chef, Louis Pelletier, a annoncé mercredi que son calcul des possibilités forestières pour la période 2023-2028 affiche une majoration de 3 %. La dernière période, qui s'étendait de 2018 à 2023, avait été marquée par une hausse de 4,7 % pour l'ensemble du Québec.

Par communiqué, le Bureau du Forestier en chef du Québec rappelle que les possibilités forestières correspondent au volume maximal des récoltes annuelles de bois qui peut être prélevé en forêt publique. Elles sont déterminées par le Forestier en chef tous les 5 ans, pour chaque région et pour chaque type d'essence forestière.

Le calcul des possibilités forestières est fait avec les données récentes de l'inventaire forestier. Il vise à assurer la pérennité de la forêt. Ces données tiennent compte des mesures de protection du territoire et de la faune, comme de l'aménagement d'aires protégées ou du plan de protection du caribou montagnard, par exemple.

« La région forestière du Bas-Saint-Laurent s'étend sur plus de 997 500 hectares. Un peu plus du quart de cette superficie est exclue de la récolte forestière en raison de la présence de territoires protégés, de milieux humides ou non forestiers. »

Source : Bureau du Forestier en chef