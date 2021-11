Une nouvelle chaire s’intéresse aux maladies héréditaires de la région

Dans la région, la probabilité de naître avec l'une de ces maladies est plus élevée qu'ailleurs au Québec. En raison notamment de la quantité plus importante de maladies neuromusculaires, la chercheuse et professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, Cynthia Gagnon, compare le Saguenay-Lac-Saint-Jean à un véritable terrain de jeux .

Pour faire de la recherche sur l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, je n'ai besoin que d'un seul centre de recherche qui est ici pour évaluer l'ensemble des patients que j'ai besoin, alors que ça prendrait peut-être de 20 à 30 centres aux États-Unis pour faire le même genre de recherches et de rejoindre par exemple 120 personnes , donne-t-elle en exemple.

Les chercheurs sous sa responsabilité vont donc suivre des patients atteints de maladies rares s'attaquant aux muscles pour documenter l'impact de la maladie dans leur vie et ensuite créer un guide et développer des connaissances en génétique.

La cohorte que l'on va suivre avec la dystrophie oculopharyngée, il y a une seule cohorte qui a été suivie longitudinalement par un collègue à moi avec qui on collabore. Il l’a fait deux ans avec 80 patients. Nous, on va [le] faire cinq ans sur 120 patients. Donc ça ne semble pas beaucoup, mais ce sont des maladies rares et c'est la plus grande cohorte mondiale qu'on va avoir en partie ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et un peu partout au Canada , mentionne Cynthia Gagnon.

Autre volet de la recherche

Son collègue, le professeur Luigi Bouchard, dirige un autre volet de la chaire Génétique en parcours de vie en santé (GPS). Son programme de recherche porte sur la santé des mères et des enfants et la transmission génétique des maladies héréditaires. Il souhaite entreprendre des recherches sur une quinzaine de maladies orphelines et surtout développer encore plus les tests de dépistage avant la naissance.

On a l'intention de poursuivre le développement de l'offre de tests de porteurs avec l'ajout de nouvelles maladies qui ne sont pas encore prises en compte dans la région, mais aussi de développer le diagnostic néo-natal comme pour le rachitisme vitamino-dépendant qui est relativement fréquent. Il y a un porteur sur 27 dans la région , explique-t-il.

Plusieurs partenaires comme la Fondation de Maria-Chapdelaine, la Fondation Santé Jonquière, la Fondation de ma vie et la Fondation de l'hôpital de La Baie ont contribué au lancement de cette chaire de recherche.

D’après le reportage de Flavie Villeneuve