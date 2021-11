Des jeunes d’Iqaluit réclament plus de ressources en prévention du suicide

C’est avec des pancartes aux slogans tels que le suicide n’est pas la solution et la santé mentale compte que près d’une centaine de jeunes ont défilé dans les rues du centre-ville mardi.

En 2013, le taux de suicide du Nunavut était d'environ 10 fois la moyenne nationale. Si les statistiques récentes à ce sujet sont difficiles à trouver, les organisateurs de la manifestation croient que les choses ont trop peu changé depuis.

L’un d’eux, Deion Pearce, dit que la population appelle à l’aide depuis longtemps, et que le gouvernement fédéral, notamment, pourrait en faire plus dans le dossier.

Pourquoi nous a-t-on ignorés pendant si longtemps? Et quand va-t-on finalement changer les choses? demande-t-il.

« J’aimerais voir le gouvernement canadien en faire beaucoup plus que ce qu’il fait maintenant pour le Nunavut et j’aimerais voir plus de communautés du Nunavut prendre la parole et défendre leurs intérêts. »