La ville de Davidson est devenue un refuge pour plusieurs automobilistes mardi soir

La mairesse de Davidson, Elaine Ebenal, raconte que les 2 motels de la ville ont été débordés.

Un employé du Jubilee Motel, Raman Singh, affirme que les 24 chambres disponibles étaient toutes réservées.

Raman Singh a même été contraint de laisser sa propre chambre à une famille avec une fille de 4 ans.

Pour autant, il n'était pas question de négliger la sécurité des personnes impliquées, selon Elaine Ebenal.

On a demandé des preuves de vaccination parce qu’on ne voulait pas mettre nos volontaires à risque et une personne s’en est allée à cause de cela. Sinon, nous les avons placés dans des maisons privées , a indiqué la mairesse.

La mairesse estime que près de huit personnes, ne trouvant pas de chambre à louer, se sont rendues à l’hôtel de ville. Le fonctionnaire chargé des mesures d'urgence a ensuite sondé des résidents de Davidson qui ont accepté de les accueillir.

Pour l'opérateur de dépanneuse chez Highway Brothers Automotive Inc., Tom Klassen, la nuit était chargée. Il affirme avoir offert des services de remorquage à environ 13 automobilistes jusqu'à mercredi matin.

Et tous ne s'étaient pas encore tirés d’affaire mercredi, selon lui.

Il y a encore une longue liste d’attente aujourd’hui. Parfois les gens sont frustrés, mais on fait ce qu'on peut. On ne va pas se presser et causer plus de dommage , a indiqué Tom Klassen.

Avec les informations de Mercia Mooseely et Bryanna Frankel