Un nouvel album et une tournée pour Zachary Richard au printemps

Zachary Richard fêtera ses 50 ans de carrière en 2022. L’année prochaine sera également marquée par la sortie de son nouvel album, Danser le ciel, et par le lancement d’un spectacle qui sera présenté dans près de 20 villes du Québec.

Dans Danser le ciel, l’artiste louisianais reprendra ses succès avec un orchestre de chambre et plusieurs de ses musiciens et musiciennes de Louisiane et du Québec.

En mai, après la sortie de son album, il partira en tournée jusqu’en novembre 2022 avec un spectacle mêlant son répertoire connu et de nouvelles créations.

Zachary Richard sera ainsi notamment en concert à Québec, à Gatineau, à Saint-Jérôme et à Brossard.

Les billets sont en vente sur le site zacharyrichard.com  (Nouvelle fenêtre)