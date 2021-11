Apple vendra des pièces pour réparer soi-même son téléphone

Ce service sera offert seulement pour les iPhone 12 et 13 d’abord, puis pour les ordinateurs avec des puces M1, selon ce qu’a indiqué le géant californien dans un billet de blogue.

Plus de 200 pièces et outils pour effectuer plusieurs des réparations les plus communes sur l’iPhone seront offerts. L’entreprise à la pomme précise toutefois que ce service est destiné aux individus qui ont les connaissances et l’expérience pour réparer des appareils électroniques .

Rappelons que ce n’est qu’en 2019 qu’Apple a commencé à vendre ses pièces officielles à des entreprises de réparation indépendantes autorisées. Les prix seront les mêmes pour les entreprises et les individus.

Cette annonce a été vue comme une victoire par le mouvement du droit à la réparation, qui prône la récupération et la réparation d’appareils électroniques plutôt que leur remplacement.

L’un de nos plus grands opposants a plus ou moins concédé que les gens devraient avoir le droit de réparer leurs appareils électroniques , a déclaré à CBC News Nathan Proctor, du U.S. Public Interest Research Group, un organisme de défense des intérêts des consommateurs et consommatrices aux États-Unis.

Apple mène souvent le bal, alors si l’entreprise commence à bouger, c’est un indicateur significatif du pouvoir du mouvement pour le droit à la réparation.