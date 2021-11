L’exposition Pompéi. Cité immortelle en images

L'exposition se consacre entre autres à différents aspects de la vie à Pompéi avant que la ville soit décimée. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Conçue par Tempora, en partenariat avec Civita et EDG, l’exposition met en valeur plus de 110 artefacts qui témoignent de la vie quotidienne des citoyens de Pompéi avant qu’elle ne soit ensevelie sous la lave et les cendres à la suite d’une violente éruption du Vésuve survenue en l’an 79.

Marie-Christine Bédard, chargée de projet d'exposition pour le Musée de la civilisation, a expliqué plusieurs aspects de l'exposition aux membres des médias pendant la visite. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

À la fin de leur parcours, les visiteurs pourront revivre les derniers moments de la cité antique grâce à une reconstitution immersive de la catastrophe naturelle ayant provoqué sa disparition. Ils sentiront la terre trembler sous leurs pieds et assisteront aux effets destructeurs de l’éruption volcanique.

Une expérience immersive permet d'avoir un aperçu à 360 degrés de comment se sont déroulés les derniers moments de Pompéi. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Radio-Canada a pu visiter l’exposition Pompéi. Cité immortelle quelques heures avant son ouverture au public. Nous vous proposons un avant-goût en images de ce qui attend les visiteurs.

Au moment de la disparition de Pompéi, les Romains étaient au sommet de leur développement scientifique et technologique, ce qui leur permettait d'accomplir différentes prouesses d'architecture et de construction grâce à des appareils assez sophistiqués. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Comme en témoignent plusieurs artefacts et reproductions de l'exposition, le vin avait une place de choix dans la vie des habitants de la ville. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Il n'y a pas que des corps qui ont été figés dans le temps sous les cendres, les archéologiste ont aussi retrouvé de la nourriture comme ce pain pétrifié. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

L'exposition présente aussi des pièces d'art de l'époque ainsi que de larges photographies de la ville. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

L'exposition se tient du 18 novembre 2021 au 11 septembre 2022.