Les études sur la mobilité doivent être publiques, dit Marchand

Le maire de Québec, Bruno Marchand, croit que les différentes études portant sur les moyens d’optimiser le réseau routier existant doivent être rendues publiques, et ce, peu importe, si le gouvernement Legault décide ou non d’aller de l’avant avec la construction d’un troisième lien.

Je pense que oui, puis c'est comme ça qu'on va travailler [sur tous les dossiers]. Je vais juste [prendre l’exemple du] tramway : on commence le travail d'évaluation de l'état des lieux, eh bien après, on va expliquer aux gens où on est rendu. Moi, je pense que cette transparence-là est nécessaire pour les citoyens , a déclaré M. Marchand mercredi.

Le nouveau locataire de l’hôtel de ville estime que les solutions susceptibles d’améliorer la fluidité de la circulation méritent d’être étudiées , y compris l’aménagement d’une voie réversible sur le pont Pierre-Laporte au moyen d’une barrière mobile, tel que prôné par son prédécesseur, Régis Labeaume.

Bruno Marchand soutient que les idées susceptibles d'améliorer la fluidité de la circulation « méritent d'être étudiées ». Photo : Radio-Canada

Un tel dispositif permettrait d’ajouter aux heures de pointe une voie de circulation dans la direction où la circulation est la plus dense. Le célèbre pont du Golden Gate à San Francisco et, plus près de chez nous, le pont Louis-Bisson à Laval sont munis d’une barrière mobile.

Étude confidentielle

S’appuyant sur une étude du ministère des Transports (MTQ), le gouvernement Legault a indiqué que le pont Pierre-Laporte n’avait pas la capacité structurale pour accueillir ce type de technologie. Le contenu de l’étude en question demeure cependant confidentiel.

L’option de la voie réversible sur le pont Pierre-Laporte fait partie d’une étude en cours et, par conséquent, ne peut être rendue publique , a précisé plus tôt cette semaine Bryan Gélinas, conseiller stratégique au MTQministère des Transports du Québec .

S’il faut en croire Bruno Marchand, son administration ne se contentera pas de croire le gouvernement sur parole, mais exigera de prendre connaissance des données qu’il a en main.

Une barrière mobile, communément appelée «zipper», est en fonction depuis 2015 sur le pont du Golden Gate, à San Francisco. (Archives) Photo : Eekim, CC0, via Wikimedia Commons

Si [ces idées-là] ont été [étudiées] et que c'est impossible [de les appliquer] on va être très curieux de savoir pourquoi puis de le comprendre , a précisé le maire.

Il mentionne que l’optimisation du réseau routier existant fera partie des discussions qu’il aura prochainement avec le gouvernement, sans égard à ce qu’il adviendra du projet de tunnel entre Québec et Lévis.

Admettons qu'arrivait un troisième lien, on parle [d’un délai de] dix ans. Donc, d'ici là [il faut regarder] ce qu'on peut faire pour [...] augmenter la fluidité de la circulation , a plaidé Bruno Marchand.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux